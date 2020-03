¿Famosas sin talento? ¿Suerte de principiante? ¿Oportunistas?

Lizbeth Rodríguez, Aneliz Aguilar y Gomita son el vivo ejemplo de como de la nada, una se puede volver famosa

¿Han trabajado para obtener su fama o se les dio muy fácil?

Mijas y mijos amantes de LA CHACHA, muchas gracias por seguir al pendiente de esta columna en la que desmenuzamos y despeinamos las pelucas y las pieles de nuestros artistas favoritos y aunque siempre hablo de muchos famosos muy famosos mijas, en esta ocasión quiero dedicarme a hablar de esas chulitas que han tenido una suerte inmensa con esto de la fama, porque así que ustedes digan talento, talentazo pues no tienen y me refiero a mi Lizbeth Rodríguez (si no saben quién es ahorita lo sabrán), Aneliz Aguilar (hermana de la chamaquita esa malcriada berrinchuda Ángela) y Gomita (mejor conocida como la ex de Sabadazo).

Y es que mientras una estudió, trabajó y se preparó, aunque haya acabado de CHACHA en la casa de una mijas, pues sí da coraje que una se encuentre de repente con mijitas como Lizbeth Rodríguez quien no tiene ningún talento y la gente la volvió famosa gracias a que les encanta ver cómo en su canal de Badabun separa a las parejas que se encuentra en la calle dándoles dinero por revisar las aplicaciones de sus celulares hasta encontrarles pruebas de que son infieles y los expone… Bueno hace dos años para acá fue una explosión de fama de esta muchachita que si la ven, es más ordinaria que las tostadas de la esquina, pero ah cómo la idolatran ahora…

¿Y adivinen que? Con la Lizbeth Rodríguez pasó exactamente lo que con muchas muchachitas que se hacen ‘famosas’ por internet… Nomás empezó a ganar dinero y comenzó a meterse bisturí por aquí, por allá y por acullá, porque obviamente lo primero que tienen que mostrar para seguir siendo ‘vigentes’ es piel y curvas y parecer ‘modelos’ según ellas… Y como no tienen talento para otra cosa, ps devolada empiezan como los transformers mijas, a cambiar el cuerpo por algo de plástico y silicón como muchas veces se los echan en cara sus fanáticos…

En el caso de Lizbeth Rodríguez, si han visto los videos de Exponiendo Infieles, se dan cuenta que la mujercita anda subida en una nube y hasta se da el lujo de dar autógrafos y tomarse fotos con sus supuestos fans antes de dañarles la relación (aunque quien les dice que se presten a esas cosas)… Además, si ven los videos antiguos y los comparan con los recientes se dan cuenta que la mijita se ha puesto bubis, pompis y se ha estilizado la cintura y hasta parte de su cara, pero de poco le ha servido contra los haters porque de caballona no la bajan mijos…

Primero vean esta foto encuerada y la cara que pone la mijita Lizbeth Rodríguez…

¿Cuál necesidad hay de poner eso? De atención obviamente!

Pero si hay que reconocerle algo a la mijita es que por lo menos se pone ‘creativa’ para los insultos porque no responde nunca de mala forma y al contrario, después de decirle tanto que parece caballo, pues que se hace una sesión con cara de caballo y que la sube y que le encanta a sus seguidores, la pueden ver abajo…

Ahora pasemos a otro tipo de fama… La oportunista por ser ‘familiar de’… Y aquí es experta la chamaquita Aneliz Aguilar…