Alóoo mijos amigos de la CHACHA, bienvenidos a la columna de hoy en la que nos enfocaremos en una triste noticia y es que por muertes este año no paramos y de todo tipo, de personas, de mascotas, de relaciones, de economía, de todo mijas y no nada más por coronavirus, sino por todo, ya ven que este 2020 está agarrando parejo así que cuidémonos y no le busquemos tres pies al gato, porque a mi pobre Anahí no le ha ido bien o como ella quisiera en este año dado que una vez más está de luto.

Y es que ustedes saben mijas, que mi chiquita está retirada del medio del espectáculo para dedicarse a su señor esposo político, y a sus dos hermosos hijos, aunque eso no la deja sin subir videos de recetas raras de cocina en su canal de YouTube o de actualizar su Instagram o su Twitter dando pormenores de lo que pasa, como hizo estos días para enterarnos de que estaba de luto y ella muy triste.

“Rony, nuestro perrito lindo de 16 años, acaba de trascender su alma bonita. Mami, gracias a ti tuvo una llena de amor y alegrías en esta tierra. Hasta siempre fiel amigo”, y junto a ese tweet, Anahí publicó un video de una escena de la telenovela Rebelde en donde su personaje de Mía Colucci estaba muy triste y de repente le llega un regalo y es nada más y nada menos que el perrito Rony con quien duró una década y media.

Pero si uno ha tenido una mascota que está con nosotros por muchos años, sabemos perfectamente que son seres de luz que sin duda nos ayudan a vivir de una manera más feliz y más tranquila mijos, por eso podemos entender perfectamente el dolor de nuestra querida mijita Anahí, que el estar de luto por un perrito es una de las cosas más tristes que nos enchinan la piel y sin duda nos cambian la vida, porque con nada se reemplazan.

Para mala fortuna de mi chiquita Anahí, este año no la ha tratado bien (como a muchos de nosotros, que esperemos ustedes mijos no hayan enfrentado una muerte de cualquier tipo), porque apenas en abril, yo misma, su amiga LA CHACHA, les daba cuenta de que la cantante estaba de luto por la muerte de un fanático que la quería mucho y que aprovechaba cualquier momento para mostrarle su admiración, cariño y amor a la actriz, y ella terminó despidiéndose del chico de una manera muy bonita y muy noble, agradeciéndole todas las muestras de afecto que le dio por ser su ídolo, así que pasen a la siguiente página para que vean el bonito momento de Anahí por este chico…