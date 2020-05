Lo que nos faltaba en 2020 : ¡La reaparición de Juan Gabriel desde el más allá!

El Divo de Juárez estaría recluido en una cabaña del estado de Morelos en México

Pero la misteriosa reaparición de Juan Gabriel dejó muchas dudas y misterios que hoy se resuelven

Mijas y mijos del universo de LA CHACHA, gracias por estar conmigo un día más soportando este encierro que me está volviendo loca, desquiciada y me tiene ya arrancándome las uñas y hasta la piel de lo harta que estoy, me imagino que a ustedes también y justo cuando conseguí calmarme, aparece un video que me hizo pensar que ya hasta muerta estaba gracias al coronavirus porque que se me aparece mi Juan Gabriel, ¿se trata de un impostor aprovechándose de la muerte del Divo o mi rey precioso en verdad nunca murió?

En pleno día de la madre quiso dejarnos un mensaje a las que gozamos su música, pero más que regalo pareció que mi Juan Gabriel o su impostor, quiso abusar de nosotras y agarrarnos desprevenidas casi causándonos un infarto en ese proceso porque yo estaba muy feliz echada en el sillón cuando de pronto casi me ahogo con el refresco mientras veo que aparece el video de mi Divo de Juárez, algo pelón y mandándonos mensajes.

“Hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque como ustedes saben, tuve que fingir mi muerte por toda esa cosa que llegó a México de la 4T pero no me quedó de otra y hoy que sé que están todos encerrados en México que están sufriendo por el coronavirus, ahorita que ya es mayo del 2020 no me pude aguantar las ganas de comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento con todo mi cariño y mi amor porque saben que mi público es de lo que vivo y esperemos que todo esto pase pronto, y me mantendré en contacto con ustedes, y les diré la verdad de todo, chao”, fue lo que dijo el supuesto Juan Gabriel en ese video.

Hubieran visto mi cara mijos y mijas, se me cayó la quijada y no podía dejar de pensar que quizá yo ya estaba muerta por coronavirus y ni cuenta me había dado, que tal vez estaba en el limbo y que esto de la muerte de Juan Gabriel ya me había pasado a mí, pero después de mi hija me sacara del trauma con una cachetada, volví en sí y me puse a analizar el video del impostor este y descubrí varias cosas que les tengo que mostrar.

Hasta la güera esa ridícula de la Javier Ceriani se atrevió a analizar las imágenes y llegó a la misma conclusión que yo desenmascarando a Juan Gabriel y dejando ver que su muerta está hecha un misterio, sin embargo en un programa mexicano entrevistaron al otro loco más loco, que es el ex manager Joaquín Muñoz y él mismo llegó a otra conclusión que quiero compartirles en imágenes, así que vamos a las pruebas mijas…