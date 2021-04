Ana Patricia Gámez soltó una bomba que nadie esperaba

La conductora de Enamorándonos ya no estará en la televisión

¿Su esposo la regañó? ¿Está embarazada? Aquí te contamos sus razones Mijos y mijas amigos de la CHACHA, dejen de hacer lo que están haciendo porque les tengo una bomba que se acaba de anunciar y me dejó entre devastada, anonadada y muy sorprendida porque jamás esperaba que Ana Patricia Gámez anunciara su retiro de la televisión, así lo lo leen, la conductora de Enamorándonos se va. Así como lo leen mijos y aquí yo echada en el sofá en vez de limpiar la casa, paré todo lo que estaba haciendo para contarles que ayer, la conductora de Enamorándonos nos dejó helados porque anunció que se va, que se retira, que se hartó y tiene una razón que yo no entiendo… Ana Patricia Gámez soltó tremenda bomba Pues yo no doy crédito mijos, no lo doy, porque mientras unas están desquiciadas por sacarlas a patadas como Rashel Díaz y María Celeste Arrarás, que están desesperadas por que les den un espacio en televisión, otras como Ana Patricia Gámez deciden renunciar. Y es que ayer yo muy cómoda para ver la transmisión de Enamorándonos USA y de repente que en un segmento, el Rafael Araneda apareció muy serio y desencajado para darle la palabra a la mijita que por espacio de cinco minutos estuvo hablando dando la noticia de su retiro.

La conductora de Enamorándonos estaba seria con la noticia El mismo video fue publicado por Ana Patricia Gámez y otros medios de Instagram como ‘Chamonic’ donde la gente no daba crédito de lo que salía de la boca de la mexicana, que duró mucho tiempo primero a frente de Despierta América y ahora en el programa de Enamorándonos. “Llegamos a un segmento muy importante en el que Anita les va a dar una noticia muy importante, solamente me quiero adelante y dos cosas, esta noticia es muy positiva, para una niña que está a punto de cumplir 6 años y para un niño que cumplirá 3 años…”, comenzó diciendo Rafael Araneda.

Ana Patricia Gámez estaba nerviosa de dar la noticia de su retiro Ante la mirada toda impactante de los participantes, la conductora de Enamorándonos estaba muy nerviosa mijos y comenzó a hablar de lo que pretende hacer a partir del verano: “Después de 10 años de trabajar en televisión, después de que el público me dio la oportunidad en aquél momento que gané Nuestra Belleza Latina, he tenido muchas bendiciones y experiencias en mi vida, no he dejado de trabajar…”, comenzó diciendo… Yo estaba sentada en el sillón viendo eso, cuando boom, me cayó como balde de agua fría el mensaje de Ana Patricia mijos: “Soy muy afortunada porque he pertenecido a un programa de transmisión diaria desde entonces, en su momento Despierta América y ahora por dos años Enamorándonos… me han visto en distintas etapas, en unas no tan buenas, difíciles, felices, me han visto crecer como profesional, como mujer, como esposa, como hija…”, lanzó Ana Patricia…

La conductora de Enamorándonos se dedicará a cuidar a sus hijos Yo estaba desquiciada tratando de adivinar lo que iba a decir esta mujer porque se veía tan seria que pensé que saldría con que estaba enferma o que había estado teniendo problemas con el hombrecito, el marido, o que sus hijos estaban mal o que, pero ella seguía hablando: “He trabajado para Univisión, para diferentes programas pero ha llegado el momento de una decisión a la vez difícil como profesional, pero quienes son madres entienden, lo difícil que es dejar a veces a sus hijos en momentos en los que tenemos que salir a trabajar, como hija también, cuando me despedí de mi padre ya no lo volví a ver, entendí más la importancia que tenemos de vivir más con esas personas esos momentos especiales…”, añadió la presentadora.

Ana Patricia Gámez deja la televisión por sus hijos El retiro de la mijita se debe a querer dedicarse a disfrutar a sus pequeños hijos de 6 y 3 años: “Como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional, para dedicarme a ser madre 24/7 porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer y yo quiero estar esos momentos con ellos”, dijo la mijita. Para esta altura yo estaba pensando en María Celeste y en Rashel Díaz que fueron sacadas a patadas de la televisión y después escuchando a Ana Patricia, pensé que la vida es muy rara mijos, que con nada estamos satisfechos, porque seguramente si la mexicana se la viviera en casa con los hijos, llegaría un momento en decir que extraña la televisión, que seguramente le sucederá.

La conductora de Enamorándonos también dijo lo que sucederá con el programa El Rafael Araneda estaba más afectado que Ana Patricia con esta noticia: “Esto no es un adiós, quizá es un hasta pronto no sé si lejano o cercano, por ahora el ciclo se cierra en junio cuando termine esta temporada de Enamorándonos, para una nueva temporada, Rafa pueda continuar con una nueva compañera, a la cual pido la apoye…”, expresó. El compañero de la mexicana la veía con ojos de que ‘por favor no me dejes solo’ pero pues ella le dijo que apoyara a la nueva mujercita que estaría: “La Ana Patricia que salió de Despierta América no es la misma la que está parada aquí, estoy agradecida con Soho, con Univisión, Uni+ porque cambió mi vida de muchas maneras”, dijo la mijita.

La decisión de su retiro, tiene a Ana Patricia Gámez de nervios Pues la mijita salió con que la decisión la hace pensando como la mejor para sus hijos, para su familia y para ella, aunque ahora el marido va a tener que darle toda el dinero que gane mijos, pues así será… pero pues ella siento feo de dejar a Rafael Araneda que en todo momento no la soltaba de la mano mientras ella hablaba: “Me duele porque como lo mencionaba, he tenido el mejor compañero de todos y que me ha hecho crecer y aprender, y realmente sé que nuestra amistad va a seguir porque eres un gran compañero, te quiero mucho y gracias por estar siempre conmigo”, finalizó la mijita muy nerviosa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL ANUNCIO

¿Hay algo detrás del retiro de la conductora de Enamorándonos? Mijos pues ante el anuncio del retiro de Ana Patricia Gámez me vienen varias teorías y la primera es que ¿no se habrá peleado con el marido y tendrá una crisis matrimonial? Porque no la veo como muy convencida y eso que no lloró la mijita, pero la vi más nerviosa que cualquier otra cosa. Si es así que se prepare porque van a desatarse muchos chismes de aquí hasta que supuestamente regrese a la televisión. Otra es ¿no estará embarazada? Porque eso tampoco lo va a esconder y acuérdense que el año pasado salió un video donde ella jugaba con que estaba esperando un bebecito…

Los comentarios por el retiro de Ana Patricia Gámez dieron varias teorías Mijas pues la gente sacó sus teorías y opinó y muchos de forma despiadada: “A mi me huele que también esáa pasando por una crisis matrimonial porque desde que empezaron Enamorándonos como que ella y Rafa se tienen como mucha confianza luego va salir con sus lágrimas de cocodrilo a decir que se está divorciando acuérdense de mi! Ojalá y cuando quiera volver ala tv no sea muy tarde!”. Y otros también especularon: “Será que se le terminó su contrato?”, “Es que ella ya está mejor económicamente, y mejor dedicarse a sus ventas ya”, “ya son 10 años y ya no están renovándoles ahí contratos… eso tiene tiempo que lo están diciendo”, “lo plantea así para no hacer quedar mal a la compañía, además se que ella mantiene a su madre y si no trabaja le alcanzará”, “¿Será cierto eso?”, comentó la gente.