Chiquis Rivera provocó las burlas por lo que le sucede con la careta contra el coronavirus

La hija de Jenni Rivera tuvo que hacer una consulta a sus fanáticos sobre lo que le sucede

Desde que está soltera, Chiquis Rivera está en boca de todos

LA CHACHA está aquí una vez más mijos, gracias a todos por estar, bendiciones y que todo salga perfecto y no estén en el escándalo como mi Chiquis Rivera, que esa pobre mujer desde que volvió a la soltería no deja de dar nota y ahora la hija de Jenni Rivera quedó en burlas por la careta contra el coronavirus.

Y es que desde que esta mujer regresó a la soltería ha sido una tras otra con las cosas que le pasan y lo que promueve y fotografía y los videos que hace.

Que si no se toca la bubi muy sexosa para promover el cáncer de mama, que si no se graba con actitud retadora para todos los haters, que si se contagia o no del coronavirus, que si llora a grito abierto por ser nominada al Latin Grammy y ahora con esto de la careta.

Sabemos que le gusta llamar la atención a mi hot tamale pero en esta ocasión ella solita se puso en ridículo primero por cómo usa la careta, segundo por lo que le sucede cuando la trae puesta.

En un video del Instagram de Univisión Famosos sacado de las historias de Chiquis Rivera se puede ver a la hija de Jenni Rivera a bordo de su coche con una de sus asistentes.

Hay que recordar que mi Chiquis Rivera pues estuvo infectada de coronavirus con síntomas leves el pasado mes de julio y después que se recuperó ps anduvo dándole vuelo a la hilacha.

Ya regresó la mijita a sus actividades y pues tenía una sesión de fotos y anda como muy deschongada y sin problemas por el amor o por el coronavirus porque se atrevió a ponerse una careta tipo astronauta para protegerse, pero todo mal mijas…

Les digo que todo mal porque en el video que les voy a evidenciar pues la hija de Jenni Rivera no puede hacer las cosas bien y solita provocó la burla, las críticas por sus errores para protegerse del coronavirus…

En la siguiente página les sigo con el chisme mijas, agarren su atole y pásenle a leer…