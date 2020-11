Mijares vestido de una manera bastante extraña, confesó algunas cosas sobre su hija Lucerito

El cantante opinó si le gustó el dueto de su hija con su mamá Lucero

Además, aseguró que su pequeña hija tal vez se llegue a dedicar a la música

La Chacha llegó mijitos y muy candente y muy en mi papel de venenosa para dejarles una vez más un buen chisme de lavadero que en esta ocasión le toca a mi Mijares, con su hija Lucerito y la famosa de su mamá Lucero.

Resulta que mi Mijares apareció en una transmisión en vivo muy vestido como de guerrillero, a su edad ya casi de 70 años se ve bastante ridículo mijos, perdón pero así es con una boina negra, unos lentes, la barba y el pelo de Santa Claus, una pashmina de colores y una chaqueta negra, bastante extraño, pero confesando cositas.

Como es público de riesgo por aquello del contagio del coronavirus, pues Mijares tiene que estar alejado de la vida púbica, cuidarse y recluirse en casa, además de que su ramo de trabajo va a ser el último en regresar a laborar.

¿Y cómo se entretiene mi mijito? Pues en redes sociales cercano a sus fanáticos y en esta ocasión, la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, recopiló los momentos más importantes de Mijares hablando de Lucero y sobretodo de su joven y talentosa hija, Lucerito.

Ven que se ha dicho mucho de que si mi chiquita es poco femenina, que su cuerpo no sé qué, que si su cabello, si su timidez y no sé qué tanto, pues con lo que no se pueden meter es con su talento, porque Lucerito le pone una ‘friega’ a quien le pongan en frente con semejante voz.

El caso es que Mijares dijo que grabó un tema con ella: “Hay una canción muy especial que canté ahí con la beba y esa canción la metí porque es la primera canción de la primera comunión de la beba, se la cantamos Lucero y yo, bueno, medio canté yo porque entre el nudo y la emoción…”, dijo.

¿Pero qué dijo el mijito de si le gustó o no el dueto de su hija Lucerito con la mamá? Pues expresó: “Lo que hicieron ellas con sus voces, para mí fue extraordinario, me encantó, fue un momento bien especial. Ellas no habían cantado juntas y lo hicieron muy bien y aparte son igualitas las dos, se ríen igual… padrísimo”, dijo Mijares. Abajo pueden ver el video completo y en la siguiente página les cuento de lo que ‘planea’ para el futuro de la beba.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MIJARES HABLANDO SOBRE LUCERO Y SU HIJA