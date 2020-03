El coronavirus se está expandiendo a lo tonto y ya es una pandemia

Hay celebridades que no están a salvo, pues se expanden igual que el coronavirus

Chiquis Rivera, Ángela Aguilar y Bad Bunny serían de los primeros famosos en contagiarse

Ay qué barbaras mijas, bienvenidas a los chismes de la CHACHA y hoy que tengo mis labores canceladas y suspendidas por tiempo indefinido por el coronavirus, estoy colgada de las paredes e hincada rezando al mismo tiempo con esta pandemia en la que estamos envueltos, porque de estar todo muy ‘tranquilo’ como dice ese ‘bad hombre’ que tenemos por presidente, Trump, de estar rascándome la panza, ayer pasamos a alerta máxima por el coronavirus al enterarnos que Tom Hanks tiene y funcionarios y ahora todo se está suspendiendo… Pero mijas que se me cuiden mi Ángela Aguilar, mi Chiquis Rivera y mi Bad Bunny.

Y les digo que se cuiden porque si mi Tom Hanks (que Dios lo proteja porque ese hombre sí tiene talento nato) se contagió de coronavirus y ahora está aislado en Australia, pues con más razón los cuerpecitos o cuerpesotes (en el caso de Chiquis), de Ángela Aguilar, Bad Bunny y la hot Tamale, podrían caer en cualquier momento, y más porque se la viven expuestos y andan de mitoteros y lucidos por todos lados y a ellos no hay quien los detenga para llamar la atención a como dé lugar y andar viajando a diestra y siniestra.

Es que ya nuestro ‘bad hombre’ el piel de naranja Trump, ordenó que nadie entre a EE.UU. de Europa al territorio en los próximos días y viceversa, para ‘proteger’ a la población del coronavirus, pero ¿ustedes creen que estos mijitos aprendan y peor aún, que les importen este tipo de advertencias?

La Ángela Aguilar mijita berrinchuda, se la pasa del tingo al tango que si de viaje, que si fotito por aquí, fotito por allá y una sarta de lucideras que resultan a veces hasta cansadas para una que no sale ni a al esquina mijas, y no es que yo sea envidiosa (venenosa sí, pero envidiosa jamás), pero también a mi me harta ver cómo esta chamaquita se las da de muy centrada y humilde y orgullosa de sus raíces mexicanas, cuando se la pasa viendo la manera de tomarse fotos presumiendo su cintura, su ‘poderío’ para viajar y se ‘vende’ como modelo en redes sociales.

Por ejemplo aquí les dejo esta fotografía en la que Ángela Aguilar espera muy ‘paciente’ para abordar su avión la mijita y por supuesto la llamadera de atención se hizo presente con el avión de fondo y la toma para ‘lucirse’ como acostumbra… a ver si su actitud no le da un revés cuando por andar de viaje en viaje se contagia de coronavirus, que la cuide el mijito que tiene como papá Pepe Aguilar, porque si no se le suspende por tiempo indefinido su minuta de oro…

Y de esta mijita, pasemos a la Chiquis Rivera…