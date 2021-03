Mijos y mijas, LA CHACHA los saluda y aquí con el tendedero listo para colgar los trapitos sucios de los famosos y hoy para hablar de un tema que me tiene mortificada: el abuso y los tocamientos que experimentó mi chiquita Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, que me dejó en shock y ahora asustada por lo que pudiera pasarle a Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

Pero a raíz de lo que vi esta semana con Melenie Carmona mijos, la verdad es que doy gracias a Dios padre bendito, que con todo y que sea malcriada y mimada, mi Ángela Aguilar esté protegida, hasta de más, para que no me le pase algo parecido a la hija de Alicia Villarreal.

Acuérdense de la vez que la mijita fue nominada al Grammy y pues aunque no ha ganado, ella solita se abre paso por la música, aunque de repente me le sale el carácter amargoso de su papá que la posee y luego hace declaraciones como que ya no la nominen a premios porque nunca gana, como si el ganar fuera todo en la vida de la chiquilla esta.

La belleza de la hija de Pepe Aguilar es impactante

Y es que me aterra que las chamaquitas de hoy tengan que estar expuestas en semejante mundo que vivimos lleno de locos, hombres abusadores, que les hacen tocamientos, que no respetan nada y que encima me las violentan psicológicamente como a Melenie Carmona para que no denuncien.

Esta semana fue la de la lucha de las mujeres por su día y en efecto, resultó nada impactante mijos, que varias artistas externaran sus historias y sus experiencias de acoso, de abuso, de violencia por parte de hombres y una de ellas muy en su papel fue la hija de Alicia Villarreal.