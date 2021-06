La Primera Dama Jill Biden le está ‘comiendo el mandado’ a su esposo

El Presidente de EEUU Joe Biden ¿no tiene tanta ‘gracia’ con la gente?

La esposa del Presidente ha ‘opacado’ en varias ocasiones al mandatario Mijos y mijas amigos de la CHACHA, aquí su comadrita lista para el lavadero de hoy que se nos pone muy presidencial… Me puse muy de chismosita con la pareja que nos gobierna y pues descubrí algo impactante: la Primera Dama Jill Biden, le está ‘comiendo el mandado’ a mi Presidente Joe Biden y aquí les tengo las pruebas. Claro que estamos fascinados (a mayoría) con esta pareja de gente mayor que nos está mostrando cómo puede haber esperanza para el amorssss mijos, porque la forma en que se miran, en que se ríen y cómo hacen todo juntos es más natural que esa pareja de antes de Melania y Trump que se veían todo menos cómodos con ellos mismos, sobretodo mi mijita que parecía que estaba en una prisión. La Primera Dama Jill Biden ‘se come vivo’ al Presidente Biden Pues desde que nos llegó a complementar el gobierno de su esposo, la primera Dama Jill Biden me tiene extasiada mijos, no nos vamos a meter en lo que hace o no en política, pero en su papel de esposa, de compañera y de mujer me tiene muy encantada y aquí les voy a dar varios ejemplos de lo bella e inteligente que es. Ya sabemos que un presidente tiene que tener carisma, primero como candidato para que la gente vote por ellos y ya ganando, al frente del país para saber relacionarse con todo mundo y tener la cabeza suficiente para dirigirnos como nación, pero mi Joe Biden anda ‘paleteando’ en su salud como nos dijo la Mhoni Vidente que dice que por su edad y supuestos problemas de salud no terminaría de gobernar, aunque su esposa ahorita ‘le está robando el show’, como quien dice, me lo está opacando.

El día de San Valentín que la primera dama sorprendió a Biden con un regalo Y es que aunque ya son una pareja grande mijos, Jill Biden tiene 70 años y el Presidente Biden 78 añotes, pues sería más común ver a unos señores que no se llevan, que ya no hay amors, pero déjenme les doy un bofetón con la primera prueba de que eso aquí no aplica, porque este San Valentín pasado, dos muestras de cariño me dejaron helada. Esperanzada estoy en que los dos mijitos duren todo lo que les resta de vida muy juntos y amorosos, porque en el gobierno de Trump vimos de todo menos de amor, aunque varios se enojen es cierto… Acá, la primera dama Jill Biden hasta se fue en febrero a una tienda de dulces y galletas y chocolates para consentir a su marido y comprarle cositas de regalo: “Pasé temprano a The Sweet Lobby para comprar unos obsequios de Valentine para el fin de semana… shhh! no le digan a Joe!”, escribió mi adorada en una foto…

El beso que el presidente Biden le robó a su esposa Mientras el mijito de Joe Biden andaba en sus ocupaciones de político, la primera dama se fue a comprar regalos de San Valentine, pero también ya había ido a dejarles a la Guardia Nacional unas canastas de pan dulce y les demostró su apoyo cuando estaba todo escándalo del Capitolio mijos… Nuestra comadrita Jill Biden es tan amorosa que cuando a Trump casi nunca lo vimos dándole besos a Melania, y mucho menos tratándola bien, Joe Biden se ha dejado ver dándole semejantes besazos a la primera dama, como en la foto de arriba que demuestra que a sus 70’s los dos andan con la llama de la pasión muy puesta mijos, como debe de ser…

El día que el Presidente le dio una flor a su primera dama ante la mirada de todos Ya sabemos que también los presidentes de todos los países y sus primeras damas pues hacen lo que sea también para quedar ‘bien parados’ frente a su nación mijos, aunque hay cínicos y sus excepciones como Trump ¿verdad?, pero me sorprendió que naturalmente el Presidente Biden se le da eso del amor, porque un gesto dio la vuelta al mundo. Estaba yo muy tranquila una mañana cuando de pronto casi me caigo de la cama cuando todo mundo comenzó a poner fotos y videos del momento en que iban a subirse el Presidente Biden y la primera dama al avión cuando de pronto caminando el romántico Joe le corta una flor y se la da… Ella llevaba cubrebocas así que no vimos bien su cara pero yo presumo que estaba emocionada mijos… Pero todavía les tengo más pruebas de que ella es la ‘que manda’, como La Gran Señora…

‘Desafió’ a todos con vestimenta y dicen que ¿quiere ser como Melania? Pero mijos, a mi primera dama Jill Biden no le importa ‘el que dirán’, como dice mi Thalía ‘A quién le importa lo que yo haga’, y en una reciente visita del Presidente de EEUU a Europa pues mi Jill que se nos fue con una leyenda peculiar en su saco negro elegantísimo y carísimo predicando algo que muchos no tienen… AMOR. En la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’, yo de chismosa vi esto: ““Amor”, ese es el mensaje en la ropa de la primera dama durante el viaje de su esposo, el presidente Biden, a Europa. Jill Biden le dijo a los periodistas que quería que las personas tuvieran un sentido de “unidad” y “esperanza” tras un año difícil marcado por el COVID-19”, tan hermosa mi chiquita.

La primera dama de EEUU quería dar contundente mensaje Y es que ella vestida de negro con su saco y la leyenda de AMOR detrás como si fuera estrella de rock, fue la sensación en el viaje y sus palabras más mijos: “Estamos trayendo amor desde Estados Unidos”, le dijo a la prensa durante la reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson. Jill ya había lucido esa chaqueta en el inicio de la campaña presidencial de su esposo. No es la primera vez que usa la moda para enviar un mensaje. Durante un viaje a Iowa a finales del 2020 usó unos jeans ajustados con la palabra “vote” escrita en cada pantorrila”, se lee en la descripción de las fotos del Instagram de ‘Hoy Día’. Y pues la gente no muy encantada con ella mijos la compararon con Melania Trump: “Esa señora tanto criticar a Melania y la esta’ imitando con el jacket con letras en la parte de la espalda”, “Que ridícula la vieja esa se cree que sabe vestirse como la hermosa de Melania? Más nunca, ni jugando”, “Amor, el amor que le dan a los pobres inmigrantes”, “Jajaja eso no se lo cree nadie”, “Qué ridículos”.

Jill Biden hace sonreír a la Reina Isabel Y pues en este viaje a Europa, la primera dama Jill Biden y el Presidente se nos encontraron con la Reina Isabel y pues mientras la gran señora andaba con un sencillo vestido de flores y un bolso negro, ya dejando atrás el luto por su esposo recién muerto mijos, Jill Biden algo le dijo y estaban sonriendo mucho… es encantadora. Por supuesto todo quedó muy grabado en una foto que se subió en la cuenta de ‘Hoy Día’ en Instagram y pues esa postal dice más que mil palabras, porque la Reina Isabel encantada con la pareja, porque se acuerdan que cuando conoció a Trump, era todo menos risa…

La esposa del presidente Biden ¿lleva los pantalones? Pero esta semana les tengo lo más reciente mijos y es que la primera dama tiene muy puestos los pantalones en esa relación, tanto que tuvo el valor de ‘callar’ a su esposo y ‘regañarlo’ frente a todos diciendo que pusiera ‘Atención’ a lo que ella estaba diciendo en su discurso. Yo atónita viendo como el Presidente Biden le hizo caso entre risas y hasta una señal así de ‘sí mi general’, le hizo a Jill Biden… y la gente no pudo contener las carcajadas por ver cómo el matrimonio es tan simpático entre los dos mijos y los comentarios le aplaudieron: “Esa primera dama me encanta es super nice”, “Mande jefa así tiene que ser”, “Mujeres al poder”, “Que linda pareja, son tan espontáneos, me encantan”.

La primera dama Jill Biden ¿tiene más carácter que Melania Trump? Y es que de verdad, la primera dama Jill Biden nos deja a todos queriendo saber más de ella cada vez que aparece porque irradia mucha clase y honestidad y carisma mijos, así que me le vamos poniendo más atención porque seguramente seguirá ‘robando’ más momentos a su esposo. La gente le aplaudió el regañar a su esposo frente a todos: “Que divertido que el presidente de E.U sea un vegetal y le tengan que pedir que preste attention .. en manos de quien estamos”, “A este ni la mujer lo respeta”, “Él no sabe ni a donde está, para donde va, ni de donde viene”, “Él solo está haciendo amable y solidario con los militares por qué se burlen de una persona con autoridad”. AQUÍ EL VIDEO DE JILL BIDEN REGAÑANDO AL PRESIDENTE