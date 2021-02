Simplemente dijeron que querían cosas diferentes en la vida y que ya no coincidían en este momento y pues no les quedó de otra más que separarse, pero el chisme no acaba ahí mijos, porque viviremos el proceso desde que decidieron romper… Sigan leyendo la chisma…

Hace unas semanas atrás nos enteramos que los Derbez iban a realizar la segunda temporada de ‘De Viaje con los Derbez’, obviamente ya sin Mauricio Ochmann y pues en esta vez nos van a decir qué fue lo que pasó entre Aislinn y él por la separación.

Aunque creo mijos, que queda demasiado claro que la separación fue porque sus caminos no iban a donde mismo y eso me gusta porque por el bien de su mijita Kai, decidieron hablarlo y separarse en buenos términos y estar muy agusto con todo el proceso aunque mi chiquita Aislinn Derbez se siga muriendo de amor por el Ochmann y como no si es todo un hermoso.

Los comentarios en el video para la hija de Eugenio Derbez, no se hicieron esperar: “Ya aburre esta”, “Es que no lo supera”, “Si el creía en cuidar y darle todo a su niña y ella en dejársela a él siempre y no compartir responsabilidades”, “Por esa filosofía del amor cambiará a todos los hombres que se relacionen que con ella”, “Es hija de papi es lo que tiene”, “Que ya lo supere dicen que quien más sigue hablando del ex es por eso, y el Mauricio ni la menciona”, “Cada quien su creencia sobre el matrimonio”.