Mijas y mijos, es chisme time con su comadrita LA CHACHA y es tiempo de hablar de un tema que desde hace mucho tenía que sacarme del pecho porque lo tengo atorado y es el caso de las celebridades que luego lanzan al ruedo a sus hijitos y no les ponen un cubre bocas ni les amarran los pies al suelo para que no cometan indiscreciones (como su amiga la CHACHA) y menos que se suban a su ladrillo y se mareen… Hay muchos ejemplos que les puedo dar pero de entre todos, destaca el de mi mijita Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

Nadie le quita a esta muchachita que tenga un talento enorme y una belleza mexicana inigualable, orgullosa de sus raíces y con un sentido muy bonito de la carrera artística, peeeeeeeeero, últimamente, desde que ha destacado en premiaciones, ha sido considerada en nominaciones y ha ganado mucha popularidad por sus canciones y sobretodo su imagen en redes sociales, la niñita se me ha descarriado y se me ha desbocado (idéntica a su papá de pesada) que luego tiran la piedra y después no aguantan las consecuencias mijas.

Yo sé que muchos y muchas de ustedes apoyan hasta el cansancio a la dinastía Aguilar, comandada por mi querido don Antonio Aguilar (que mi padre Dios bendito tenga en su santa gloria) y mi señorona hermosa doña Flor Silvestre, y no es nada extraño que tengan su carácter, pero Pepe Aguilar tiene un genio que hace estallar hasta al Popocatépetl mijas, porque todo le molesta y hasta lo que no come, le hace daño, y tal parece que ese ejemplo se lo está pasando a mi mijita la chamaquita esta de Ángela Aguilar.

Si no me creen, les tengo tres ejemplos perfectos: el primero, sus fotografías en Instagram. Empezó publicando imágenes muy inocentes, muy naturales, con atuendos típicos en su mayoría vestidos preciosos hermosos (no hechos por mi compadre Mitzy, esos ya no se venden), pero sí de diseñadores mexicanos para darles el apoyo, y ahora que ganó popularidad la chamaquita aparece más posada, con más glamour, mucho maquillaje para su edad (16 años) y a veces hasta destapando ya su abdomen, su cinturita y luciendo hasta tops muy pronunciados.

Su amiga LA CHACHA no es santa y mucho menos de la vela perpetua mijas, pero no me van a negar el cambio que se ha visto a Ángela Aguilar y la prueba está en que la que no enseña no vende, pero hay edad para todo y tampoco puedes iniciar tu carrera pretendiendo ser una niña buena (hay te hablan mi mijita Miley Cyrus) y luego deschongarte y empezar a mostrar piel y ser más sensual, no digo que las mujeres no tengamos derecho, pero sí hay edad y etapas para todo mijas…

En fin, si no me creen de lo de las fotos, les dejo esta de abajo como ejemplo en la que bien pudiera uno pensar que no trae nada en la parte superior de su torso mi mijita Ángela Aguilar, sin mencionar el exagerado maquillaje y la imagen que ya es todo menos regional mexicana… Tal vez ustedes se pregunten ¿Qué Pepe Aguilar no le dice nada? Pues él está peor, mijitas y su amiga la CHACHA les tiene las pruebas…