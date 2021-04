“Es, es, bambino!!! Ya tengo los nombres, se llama… bueno se va a llamar Gennaro… pero eso no es todo, tiene tres nombres, quiero que me perdonen, un nombre larguísimo porque quisimos honrar al papá de Francesco, también a mi papá, quien como ustedes saben murió cuando yo tenía cinco años y quisimos hacerlo a través del nombre del primer bebé”, comenzó diciendo la mijita.

Dios permita que no le suceda esto a mi Francisca Lachapel porque Dios guarde la hora y va a quedar en ridículo, primero usando el apellido del ex y ahora que el bebé se llamará como el suegro: “El señor de 80 y tantos años le dio COVID y venció el COVID y fue para mí como ‘este es el héroe de mi vida'”, expresó muy de ‘quedabien’ la conductora.

Yo estoy anonadada mijos porque el bebé siendo niño es lo de menos, les saldrá precioso porque los dos son guapísimos, pero el nombre honrando al señor papá de Francesco como que no me va esa idea, luego por qué las mujercitas se nos deschavetan de amor por la pareja y luego cuando se separan ya no hayan cómo solucionar que el hijo les recuerde todo del ex…

Y pues no le quedó de otra decir eso del suegro porque resulta que de su propio padre pues ella no lo conoció dado que murió cuando Francisca Lachapel tenía sólo cinco años mijos: “A mi papá yo no lo conocí no me acuerdo mucho de él, pero siempre cuando me ven, dicen ‘tú eres hija de Gamelier’ sonríe y dicen que fue un hombre solidario, un hombre que se quitaba el pan para darlo a los demás y quería honrar a mi hijo con el nombre de ellos”, dijo.

“Si supieran qué es tan fácil poner tres nombres y lo difícil para quien los lleva por sus diplomas cuando te llaman al doctor en fin hasta vergüenza da tres nombres es mi opinión”, “Yo estaba segura que iba a ser niña….Está muy llenita y redondita…”, “gente que no les afecte, no es su hijo y ellos le pueden poner como se le de la gana, que ganas de fastidiar”, le dijeron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ELLA

Ya ven que estos mijitos no se quedan nada en su pecho y pues la dejaron en ridículo a la conductora de Despierta América con lo que le comentaron por los tres nombres de su bebé: “Pobre niño, esto de tener 3 nombres no es bonito”, “Es tu hijo y ponle como tú quieras no tienes que pedir perdón por nada, los infelices critican todo”.

“Creo que es importante que comparta con ustedes cómo me siento. Voy a tocar un tema que me tiene muy triste y que me tiene acomplejada. Yo soy un ser humano que siente, que padece y tengo que sacar esto porque ya me está afectando y desahogarme por aquí me va a ayudar a sacar esta energía porque en esta etapa tan hermosa en que yo me encuentro, lo único que quiero son puras cosas positivas”, dijo muy sentida mi chiquita Francisca Lachapel.

Pero antes de la felicidad de mi chiquita, pues ya estaba cansada de tanta crítica por el embarazo y pues que me les pone un alto a todas las ‘mujercitas’ perfectas que la estaban atacando: “”Pensé mucho para subir este video pero creo que es importante el mensaje y además me sirve de desahogo para sentirme mejor. Pido seamos más cuidadosos con nuestros comentarios y que tengamos más empatía”, comentó.

“Yo he estado leyendo algunos comentarios en redes sociales y he visto también páginas que han escrito notas basadas en mis looks, en cómo me veo y en cómo he subido de peso, me han escrito cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, que ahora me visto como una vieja, de que tenga cuidado, un sin número de cosas y no sólo lo han escrito, porque también ha habido personas que han venido y me lo han dicho a mi cara”, dijo conmovida y sorprendida.

En ese video grabado desde su casa, la ex reina de belleza no se calló nada: “Me siento mal, acomplejada a un punto que de verdad he pensado en irme de redes sociales y ya no publicar ninguna foto ni video, simplemente desaparecerme y volver cuando tenga mi bebé y pueda presentar a todo el mundo a la Francisca que tal vez muchos quieren ver o entienden que deberían de ver todo el tiempo”.

La conductora de Despierta América pidió un alto a las ofensas

Y ella dijo que no le había ido muy bien con el embarazo, porque le está batallando mucho y se le nota mijos: “Yo soy de las embarazadas que se ha engordado, que no se le quita el calor, si muchos critican mi look que ahora me veo un poquito mayor como me visto, es porque si me pusiera estoy segura que también me criticarían porque se me ‘saldría’ todo… trato de vestirme de una manera cómoda porque me ha costado adaptarme muchísimo a este nuevo cuerpo para poderle dar vida y soporte a mi criaturita”.

Advirtió que iba a engordar más porque ya estaba en la última recta del embarazo mijos: “Me tengo que tapar y poner un saquito porque el peso de los senos no se puede comparar con nada, nunca lo había visto tan grandes, trato de taparme aquí porque las axilas se me han puesto negras, las piernas me han engordado bastante que tengo que usar vestidos que me lleguen a la rodilla”, aseguró. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA LACHAPEL