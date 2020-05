Niurka impactó con una tremenda fotografía en que ‘enseñó’ lo que tiene entre sus piernas

La cubana no deja de presumir su cuerpo en bikini en la comodidad de su casa en plena cuarentena

El cuerpo de Niurka en bikini se está convirtiendo en el ‘pan nuestro de cada día’

Alóooo mijas y mijos compadres de LA CHACHA, gracias por estar leyéndome, ese el mejor regalo que pueden hacerme siempre y esperando que estén muy bien y con mucho ánimo, les voy a impactar con el material de hoy porque hablaremos de mi Niurka, la mama Niu ‘Rica, Famosa, Latina’, que nos da siempre polémica para aventar pa’ arriba y ahora no fue la excepción porque el otro día andaba de metiche viendo sus fotos y sus videos, cuando de pronto casi me atraganto con la galleta que me estaba comiendo cuando de pronto descubrí algo en una foto de Niurka en bikini, mostrando su cuerpo.

O ‘la cuerpa’ como le dice mi Chule Arámbula, porque qué bárbara Niurka, que ya sabemos que tiene un cuerpo envidiado por todas nosotras pero que nos consta que ella sí lo trabaja al natural con alimentación y ejercicio, por lo que le gusta presumirlo en bikini y no la culpamos, pero entre las piernas se le descubrió algo que hace mucho tiempo no tenía y estoy segura que se lo acaba de hacer mijas… En la parte íntima, en la parte prohibida, entre las piernas, mi mijita Niurka nos enseñó lo inimaginable.

Van a decir ‘ay Chacha tú estás loca’, pero no mijas, me desquicié con lo que descubrí que guarda la Niurka entre sus piernas y ya ven que muchos llegaron a decir hace años que disque era hombre, pero pues no, la verdad es que ella consiente su cuerpo y ahora se atrevió a hacerse un tatuaje ni más ni menos que en su parte más íntima…

Estaba tomando tranquilamente un tecito con un pan dulce cuando de plano casi me ahogo por ver la foto que subió Niurka en su casa tomando el sol en un bikini espectacular negro con su cuerpo de infarto, cuando casi me da algo no por sus pechos, ni por su abdomen, ni por su piel bronceada mijas, si no porque en la parte íntima se hizo un tatuaje, que a mí no me van a engañar, ella no tenía, o al menos nunca se lo había visto.

La foto de mi mijita Niurka está dividida en tres, pero tiene la misma pose tomando el sol en bikini para broncear su cuerpo metida en una alberca inflable, yo pensé que su casa tenía piscina, entonces nos engañaron en Rica, Famosa, Latina, pero ese es otro tema… El caso es que esta mujer se hizo en su parte íntima un tatuaje no sé ni de qué es mijas… Si unas ramas, unos dibujos místicos, unos símbolos espirituales o hasta parece una papaya mijas… Yo ya no sabía ni de qué agarrarle forma a eso que mi Niurka tiene entre las piernas, aquí abajo les tengo las primeras fotos, porque hasta video les presento con las pruebas de la burra en la mano…