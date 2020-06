Camilo, yerno de Ricardo Montaner por fin habla sobre su relación con el papá de su esposa Evaluna

Muchos han tachado de ‘mantenido, holgazán, cargado, hartante’ a Camilo y él responde lo que todos querían saber

Evaluna es la más feliz con su recién esposo, pero su papá y Camilo ¿se llevan bien?

Mijos amigos de LA CHACHA, bienvenidos sean a este espacio de veneno que tan bien nos hace soltar y si es con las celebridades pues muchísimo mejor, espero estén de maravilla y listos para lavar la ropa sucia de un tema que nos concierne dado que de estos personajes de los que hablaré hoy pues tienen su vida expuesta siempre y me refiero a Camilo, esposo de Evaluna, hija de Ricardo Montaner, toda esta familia como nos da material mijos.

La verdad es que es una familia que yo estoy encantada de ver pero desde la boda de Camilo con Evaluna, estos dos con su miel están inundando las redes sociales subiendo videos y fotos y cosas que a veces yo digo ¿es necesario? Están tan ensimismados que luego pierden el foco de que mucha gente queremos saber de su trabajo y de su vida profesional y no los arrumacos que se echan, porque comen mucho pan delante de los pobres pa que me entiendan.

Y pues ahora que Camilo y Evaluna son esposos se han desatado muchos rumores de que el yerno de Ricardo Montaner es muy cargado mijas, que para todo de la música quiere tener pegado al interprete de ‘La Cima del Cielo’ que mi juez de la Voz México ya está harto de él y que se la pase en la casa y grabando tontería y media con la niñita esta de Evaluna, que parece chamaquita de unos 14 años…

Pues ya ven que la Chiqui Delgado anda de muy chismosita en redes sociales con ese programa de streaming del Break de las 7 y pues tuvo de invitado a Camilo y por fin contestó qué tan cargado es y cómo es su relación mi Ricardo Montaner ¿lo lleva a la cima del cielo o a la cima del hartazgo? Chequen lo que dijo mijas…

“Yo tengo la bendición de tener un montón de lugares a los que llamo hogar, una cantidad de cosas las escribí en la casa de Montaner, invadiendo la sala, o el clóset de Montaner donde tiene unas chaquetitas y ahí grabábamos unas cosas o invadiendo en departamento de Ricky también o donde están mis papás, todos esos lugares que llamo mi casa, fueron como mi estudio y donde fui grabando este álbum”, o sea que cargado sí es mijos…

Será un amor pero mi Camilo sí ha de ‘cansar’ a Ricardo Montaner, aunque sea un poco, porque siguió comentando: “¿Presión? Yo descanso tanto en Montaner, tendría más presión si no lo tomara en cuenta para todo, debe ser presión para él que yo le esté preguntando tantas cosas todo el tiempo ‘Montaner voy a hacer esto tú qué piensas, Montaner voy a hacer una entrevista con tal, tú que… Montaner qué me pongo para estos premios, Montaner me prestas la chaqueta?'” y suelta la carcajada mijito el del bigote raro porque yo creo que sabe mijas, que mi pobre Ricardo sí está hostigado.

Vean el video de lo que dijo mientras les hablo de un video que subió Ricardo Montaner donde sale el Camilo…