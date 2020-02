Página

Mijas y mijoooossss, los saluda su comadrita LA CHACHA en ese día tan precioso y tan lleno de ritmo, aquí yo bailando las cumbias para ponerme más flaca y luego que no me digan tamal ‘mal amarrado’ como a varias de mis colegas mexicanas en la pasada entrega de los Oscars que nomás mis mijitas fueron a darnos mala fama a las mexicanas empoderadas que somos, y aunque se me antojan mucho los tamales mijas, lo único de los que les voy a hablar hoy es de los cuerpos de estas mujercitas que nomás me quedaron a deber, así que siéntense, hagan un break y dejen las escobas porque vamos a chismear y a trapear con Yalitza Aparicio, Salma Hayek, Eiza González y hasta con Liliana Arriaga ‘La Chupitos’.

Pues los Oscars son mi temporada de premios favoritos mijas, porque la verdad todas las celebridades que desfilan ahí, sí son de calidad (no como los Grammys Latinos o los Premios Lo Nuestro que como diría mi Shakira wakala, wakala) pero así como vemos a estrellas de cine que nos impactan con sus vestidos y su elegancia como mi Scarlett Johansson, mi Charlize Theron, mi Margot Robbie, mi Penélope Cruz, entre otras, ps también hay las mijitas que se van muy extravagantes o de plano las que pecan de fachosas y hasta se parecen a su amiga LA CHACHA que se van como si fuera a limpiar la alfombra roja mijas.

Y la primera que pasó por eso fue mi Yalitza Aparicio a quien llamo mi étnica Queen, porque el año pasado fue la sensación de la temporada con su papel de Cleo en ‘Roma‘, pero ahora se nos desapareció y reapareció por arte de magia no en la entrega de los Oscars , pero sí en una fiesta posterior a la entrega de la prestigiosa revista ‘Vanity Fair’, donde mi mijita oaxaqueña (como los tamales) les hizo un homenaje a los tamales rojos que vende la señora de la esquina y encima le puso un toque de San Valentín, por aquello de que esta semana es 14 de febrero y se nos fue amarrada en un vestido rojo plateado, brilloso, con flores y que sí la hacía ver más delgada pero que no le quedaba tan bien de ciertas partes como el pecho, los brazos y la panza mijas.

Yo adoro a mi mijita Yalitza Aparicio pero no es posible que aunque haya bajado de peso, se ponga semejantes fachas para una fiesta tan prestigiosa (al menos de que haya seguido los pasos de Shakira en la conferencia de prensa del Super Bowl) que las dos parecen que quisieron un homenaje a mi misma, yéndose como LA CHACHA…

Si no me creen vean nomas la foto abajo que le valió comentarios como: “Ese vestido se pasaron la vdd no esta bonito”, “Debería de demandar a los que la visten”, “El vestido nada que ver”, “No se quien te viste pero usas algunos vestuarios que hay Dios mío”, “Mi vida. Quien ve tu vestuario y tu maquillaje. cambialo ya.. Pero ya”, “El vestido es horrible”, “Qué tamaluda”, “Parece tamal”, “Qué horror”, y así siguen mijas los comentarios contra mi étnica Queen que además de que sí urge que se ponga a trabajar, también que cambie a sus modistas porque la dejan ‘humillada’ y mi Yalitza Aparicio no merece eso…

Pero si creían que Yalitza se nos resbaló, mi Salma Hayek se nos fue de boca y si no me creen les tengo las pruebas…