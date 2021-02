Chiquis Rivera desató la indignación porque subió un video en TikTok imitando a su mamá

Jenni Rivera murió supuestamente ‘enojada’ con la ex de Lorenzo Méndez

Las críticas por la imitación de Chiquis a Jenni no se hicieron esperar

Aló mijos y mijas, aquí los saluda su comadrita LA CHACHA, bien harta de las labores domésticas, así que me voy a aplastar al sillón para hacer un break y tomarme un cafecito para contarles la chisma de hoy, que involucra a dos de nuestros personajes favs, mi Chiquis Rivera, la hot tamale, con su mamá Jenni Rivera, mi Diva siempre recordada que ahora gracias a su hija está en polémica por un video de TikTok.

Ya esa aplicación de TikTok nos da más material para hablar de los artistas que cualquier otra cosa y es que las celebridades hacen tremendo ridículo, meten la pata y se quieren hacer las graciosas con imitaciones y videos que luego les traen mucha negatividad, y en este caso le sucedió a la mijita esta de Chiquis Rivera.

Sabemos que esta mujer está desatada, es incongruente y ya no sabe qué hacer para llamar la atención y pues ahora se le ocurrió grabar un video de TikTok con un audio imitando a su mamá Jenni Rivera en una declaración que hizo, pero ps ya saben que la gente no perdona y la criticaron.

El video lo subió la hot tamale a su TikTok donde le dedicaron palabras y frases como: “No puede brillar sin Jenni Rivera”, “Para nada como tu mamá, jamás serás como ella”, “Todo lo que hacía la mamá lo quiere hacer”, “Te veo y me da coraje”, “Se lo regaló (el anillo) el día que se acostó con el esposo de su madre”, “Ni en eso puedes copiarla”.

Como ven la gente no la perdona ni perdonará a Chiquis Rivera por lo que supuestamente pasó con Esteban Loaiza cuando era esposo de Jenni Rivera y es que en el audio del video de TikTok, se escucha a Jenni Rivera decir: “Este es mío (un anillo), este me lo compré yo, un día que me enamoré de mi misma dije ‘ay me voy a comprar mi anillo yo sola y me amo, me amo mucho yo sola'”.

Este audio lo utilizó Chiquis Rivera para mostrar un anillo que lleva puesto y que pues da a entender que está sola y no necesita a nadie (otra indirecta para el pobre de Lorenzo Méndez), y fíjense que en el video de TikTok me la confunden como Thalía jajjaa y la verdad es que sí se parece mijas, abajo pueden ver una foto.

El Instagram de Despierta América compartió el video y los conductores compartieron su opinión sobre lo que estaba haciendo Chiquis Rivera con la imitación a su mamá Jenni Rivera en TikTok.

Uno de los conductores defendió a Chiquis Rivera diciendo: “Yo no le veo nada malo, es su mamá, está muy de moda el TikTok, lo que pasa es que hoy día hay mucha sensibilidad en las redes sociales y hay que tener mucho cuidado con lo que uno va a poner”, pero las cosas no acabaron ahí, sigan leyendo…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA IMITANDO A SU MAMÁ JENNI RIVERA EN TIKTOK