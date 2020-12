El ex actor Eduardo Verástegui se niega a aceptar la derrota de Trump en las elecciones

‘Los tramposos siempre caen’, escribió en clara alusión a Biden, el presidente electo

El actor ‘encontraría un trabajo’ en la administración de Trump en caso de que hubiera ganado

LA CHACHA está aquí mijos, decidida a hacer caer a quien tenga que caer, porque no es posible que llevamos ya casi mes y medio de las elecciones de EEUU y existan mijitos que aún no se hagan a la idea del resultado y uno de ellos es el ex actor Eduardo Verástegui que sigue empeñado en defender a Trump sobre Biden.

Avienten las escobas, que ando indignada y me niego a limpiar hoy y necesitamos echar veneno, porque ya es por demás que las celebridades se metan en estos temas políticos nomás por hacerlo mijas y que hagan tremendo papelón.

Pues Eduardo Verástegui ya ven que andaba muy pegadito a Trump todo este año y hasta reuniones tenía bajo el argumento de que iba a proteger a los hispanos y a abogar por sus derechos y no sé qué tanta faramalla se armó el mijito y ya hasta puesto agarraría si Trump ganaba.

Su mala suerte se hizo presente y aunque le duela reconocerlo, pues el piel anaranjada perdió, pero este mijito de Eduardo Verástegui no se resigna y quien sabe si con tal de quedar bien con Trump, usa sus redes sociales para despotricar a mes y medio de las elecciones.

En su cuenta de Twitter y de Instagram, el ex actor y ex de Dios y ex activista o como se defina él, pues escribió: “Poco a poco la verdad empieza a salir como el sol al amanecer. Trump ganó y se quedará cuatro años más. Los tramposos tarde o temprano siempre caen. Latinos por Trump. Demanda legal en Texas”, fue lo que puso.

¿De verdad apoya a un hombre que desde el día uno le hizo la vida imposible a los latinos y los usó de ataque para prácticamente todo? Eso ya es muy su problema, pero con tanta desestimación de demandas en todos lados contra Trump, ps ya que se vaya resignando a que Biden será el presidente de EEUU en enero.

El caso es que varios medios y cuentas de Instagram como ‘Chamonic’ reprodujeron la captura de las palabras de este mijito y ándale que la gente se le fue a la yugular:

“Que canal de noticia verá el? Que no le han avisado “, “El y Paty Navidad, que tienen en la cabezota”, “Ya me tiene harto este camarada!”, “Sí ganó, pero hace cuatro años”, “ya lo perdimos!”, “creo que le hace falta un pal… eso de la abstinencia no le está sentando”, “Botón para reír…. ya avísenle quién ganó porfa que no recibirá sueldo del gobierno pues…”, “y eso que es católico y esta con esa lengua larga llena de mentiras”.

