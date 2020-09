Karla Martínez regresó recuperada del coronavirus pero con una apariencia muy extraña

La conductora de Despierta América ha levantado sospechas por su imagen física

En un video, fue duramente criticada por su cabello, su maquillaje y la manera en que se ve

LA CHACHA llegó recargada y con ganas de fregar mijas, y no precisamente el piso, porque hoy vamos a trapear el suelo con Karla Martínez, quien regresó a Despierta América muy recuperada del coronavirus.

Ya ven que ahora los artistas se excusan en estar contagiados para hacerse las víctimas y que manden sus mensajes positivos, reflexivos y que causan más pena que otra cosa.

Pues desde que Karla Martínez confirmó que tenía coronavirus en Despierta América, comenzó su drama y su victimización desde la foto que publicó como devastada en su cama y mandando mensaje que era para llamar la atención.

Luego se ausentó y como el Alan Tacher, estuvo muy desde casa transmitiendo y a mí me despertó sospechas de cómo se veía mijas pero no les quise decir, hasta hoy que hilo los hechos.

Pues en un video que publicó, la gente se quedó muy azorada con su imagen, porque sí adelgazó, sí ya se produjo más para verse más decente, pero de que se hizo algo, se hizo mijas.

Que a mí no me vengan porque el coronavirus sí hace que la gente baje de peso, pero de eso a que le crezcan las bubis? Que se le haga más potente el cabello? Que el cutis rejuvenezca? Patrañas!

Yo sé también que la iluminación hace maravillas, pero hubo algo en Karla Martínez que de plano me saltó y no me cuadra, porque desde que se recuperó del coronavirus es otra.

¿Será que la donación de plasma me la cambió? ¿Que la experiencia del contagio la hizo más consciente de su imagen? O que en verdad esta mujer se nos hizo unos ‘arreglitos’

Juzguen ustedes mismos y en la siguiente página les tengo el video con las pruebas y los encaramientos que le hicieron sus fanáticos a Karla Martínez en Despierta América.