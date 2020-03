José Eduardo, el hijo de Eugenio Derbez se encuentra en medio de especulaciones

Desde que terminó su noviazgo con Bárbara Escalante los rumores se extendieron como pólvora

Para levantar sospechas, hasta felicitó de forma muy cariñosa a un actor

Holaaaaa mijos amigos de la CHACHA, les saluda con mucho gusto y harto cansancio por la limpieza del hogar, su amiga la Sasha (la Chacha para los cuates), muy contenta de que me acompañen hoy y lista para mandarles un chisme de marca ‘te mueres’ porque últimamente mi mijito José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, está en el ojo del huracán y de qué manera, porque se especula mucho sobre sus preferencias sexuales.

Y es que como pasa con artistas como Fernando Colunga, Carlos Rivera, Fernando Carrillo, que están con sospechas por todos lados sobre si les gustan las mujeres o no, a mi José Eduardo Derbez se le ha catalogado como ‘bisexual’, aunque muchos aseguran que en verdad es gay y hasta le gusta un hombre famoso, pero no hay nada confirmado salvo que tuvo problemas con el cigarro y el alcohol, eso lo reveló él mismo en el show de su papá Eugenio Derbez, en el que viajaba toda la familia a Turquía.

Ay mijas, pues el secreto de José Eduardo Derbez tal vez no esté tan guardado como él piensa, porque anduvo con una chica muy guapa, de ojos azules y pelirroja llamada Bárbara Escalante, con la que duró 5 años de novio, y pensar hasta casarse con ella, para luego mandar un comunicado de prensa en el que informaba sobre el término de su relación y todo mundo se preguntaba por qué ¿habría sido los excesos del hijo de Eugenio Derbez? ¿Bárbara le descubrió algo a José Eduardo? ¿Simplemente se acabó el amor?

En el comunicado se decía que ambos no darían declaraciones al respecto, por lo que nunca se supo, y a estas alturas de la vida mijas, las personas somos ‘duras’ con los hombres que ya van para los 30 años y no han ‘sentado’ cabeza o mínimo no se les conoce una relación con una mujer, por lo que además de esto y el verlo en fiestas de ambiente y en bares gay, pues comenzaron los rumores de que a mi José Eduardo Derbez le gustaban los hombres, algo que no ha desmentido…

Aunque si se trata de este tema mijos, LA CHACHA tiene sus sospechas muy bien fundadas, dado que sigo mucho a Eugenio Derbez, la historia de sus hijos y el comportamiento que tuvieron todos en su familia durante el programa ‘De Viaje con los Derbez’, por lo que les aseguro que ahorita Aislinn sí tiene problemas con Mauricio Ochmann, mi comediante no soporta a Victoria Ruffo y en efecto, uno de los hijos guarda ‘un secreto’ poderoso de ‘escándalo sexual’ en caso de que llegue a salir del closet.

Aquí abajo pueden ver el comunicado en el que José Eduardo Derbez informa del término de su relación con Bárbara Escalante, pero lo que hizo después, levantó muchas dudas mijas… Pasen a la siguiente página.