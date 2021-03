Yuri provocó la ‘furia’ de los cristianos tras aparecer en traje de baño mostrando su cuerpo

La criticaron por ‘ofender y deshonrar’ a Dios con sus fotografías enseñando piel

La mexicana lleva meses en polémicas por la religión

La Chacha llegó más cargada que nunca con pila mijos y con un tema polémico que no debería tocar, pero como me encanta el mitote, pues lo haré, así que hoy hablaremos de si Yuri está ‘ofendiendo’ o no a la religión y a los cristianos quienes se mostraron ofendidos porque la mexicana posó en traje de baño.

Avienten lo que estén haciendo y pongámonos en el sillón para aventarnos el debate mijos… Yo soy de Dios mi padre bendito y tengo mi fe muy bien puesta en mi religión, pero no por eso me ando asustando de cualquier cosa y acá parece que mis amigos cristianos sí se indignaron con Yuri por una foto.

Cuando una va a la playa pues le gusta lucir cuerpazo y carnes al por mayor, además de que si vas a meterte al mar o a la alberca ¿se supone que uno deba hacerlo con ropa para no ‘ofender’ a Dios o que?

Que alguien me explique por qué en plena pandemia, mi gente anda ocupada en ofender más por cualquier cosa, que en preocuparse por cambiar y ser mejores personas, que no lo entiendo y a mi Yuri me la llevan ofendiendo y criticando desde finales del 2020 por aquello de que disque ‘se burla’ de la religión.

Ahora, les traigo la última, de que mi chiquita la que canta ‘Es ella más que yo’, se nos destapó y enseñó piernón marcado y con harta carne para mostrarnos que a sus casi 60 años es un mujerón que despierta pasiones.

El problema con esto es que ya ven que mucha gente no le perdona que es esposa de un pastor y los cristianos ‘asustados’ se me le fueron a la yugular a Yuri por posar en traje de baño en una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

En la fotaza mi talentosa güera, porque soy su fan como mujer despechada que soy mijos, pues aparece con cabello largo y enchinado detrás de un pilar en lo que parece una hacienda muy bonita, y ella como diosa posando al lado de la piscina en un traje de baño precioso con tonos azul marino, rojo y blanco y unas mangas largas que simulaban una bata.

El tremendo piernón de la güera quedó al descubierto y a sus 57 años nos inspira a tener semejante cuerpo y a entrarle más al ejercicio que a los tacos mijos, pero adivinen qué… Pues los cristianos se nos fueron a las críticas mala leche para la cantante.

Lo peor de todo es que todavía no perdonan la ‘ofensa’ de diciembre a la Virgen María en ese polémico video de TikTok y luego a la burla que le hizo a la vacuna contra el coronavirus, porque le dijeron hasta de lo que se iba a morir… Sigan leyendo para aventarnos ese debate de si ofendió o no y si están de acuerdo con las críticas de la gente….