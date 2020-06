Paty Navidad se encuentra en la polémica por su ‘verdad’ sobre la vacuna del coronavirus

La actriz y cantante mandó un contundente mensaje para la gente que la insulta y no le cree lo que dice

La mexicana ha estado dando teorías de conspiración del gobierno y hasta ha manifestado su apoyo a Trump

Alóoo mijos, gracias por leer una vez más LA CHACHA, soy su comadrita que lava, plancha, cocina y venenea así que es un honor que me acompañen otro día más y para traerles un chismerío de alguna celebridad y pongan atención porque la mujercita de la que hablaremos hoy los va a escandalizar con lo que viene diciendo desde hace mucho y es que se trata de mi Paty Navidad, actriz y cantante que ya está más ocupada en la vacuna del coronavirus que en trabajar y hacer de su vida algo más productivo que andar con teorías de conspiración.

Porque desde que entró Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de México, no ha dado una mi Paty Navidad en sus comentarios en redes sociales y es que entre tanto caos en el país azteca y de tanta gente que está decepcionada del mandatario, resulta que la mijita actriz y cantante lo apoyaba hasta morir y ándale que no pudo contra las críticas y cambió de opinión y empezó a criticarlo y hasta manifestó su apoyo a Donald Trump.

Mucha gente nos preguntamos ¿qué los artistas no se asesoran o no tienen idea de lo que pueden causar sus textos y declaraciones? Si no pregunten a la Bárbara de Regil que está más hueca que la carrera de Paty Navidad, quien ahora salió con que tiene la verdad absoluta sobre la vacuna del coronavirus y que nos quieren implantar un chip para controlarnos a la humanidad, cuando la vacuna salga y ‘nos cure’.

Lo peor de todo es que cuando eres figura pública, muchas no aguantan las críticas y las celebridades terminan explotando y ‘humillándose’ más tratando de ‘explicar’ o más bien insultar a sus seguidores, porque eso fue lo que precisamente pasó con Paty Navidad y la cuenta de Instagram de ‘Univisión Famosos’ recopiló dos videos en donde la mexicana responde a quienes la critican y los enfrenta de la peor forma.

“Lamento que haya personas muy enojadas, de mi medio, el medio artístico, muchas compañeras y compañeros indignados por mis opiniones… Todo lo que escribo, opino en mis redes sociales sobretodo en mi Twitter es por decisión y convicción, sé que a muchos les agrada y a otros no, yo sólo les quiero decir de que independientemente conozca o desconozca sobre los temas, a la perfección o nada, tengo el mismo derecho a opinar que todos, así sea figura pública o no pública, el mismo derecho, así lo que diga sean pende…s como dicen muchos…”, manifestó enojada Paty Navidad.

Y eso no fue todo mijas, porque se justificó: “Hay muchos más de aquí que dicen muchas más pende…s que yo, muchas más y que ni siquiera dan la cara, porque para eso también hay que ser valiente, y muchas cosas que me desacreditan no es porque sean pende…. sino porque son verdades que no gustan, y por eso es que causan revuelo, para desacreditarlas hay que quitarle valor para que la gente no las crea, por eso es que les molesto tanto a algunos, independientemente de eso agradezco a toda la gente respetuosa, y a los que no se van a tener que aguantar porque voy a seguir opinando ¿ok?”, dijo tajante mi mijita.

Aquí les dejo el video de lo que dijo mi Paty Navidad, pero la vacuna del coronavirus es otra de las cosas que la tuvo en el escándalo y pásenle a la siguiente página para las pruebas…