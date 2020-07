Alfredo Adame llegó a su límite contra Laura Bozzo y estalló una guerra con groserías y mentadas de mad…

Laura Bozzo estrenó su programa pero arremetió contra el actor de telenovelas

Lo que pasó después de que Alfredo Adame abandonara el foro del programa estuvo mucho mejor

Mijos amigos de LA CHACHA, bienvenidos a este nuevo espacio de hoy en el que les tengo un desmenuzadero de chisme y ahora sí nos tocará presenciar todo un pleito de lavadero como el que nos gusta mijos, porque se puso bueno el estallido de pirotecnia entre Alfredo Adame y Laura Bozzo, y pues el actor estuvo como invitado en el programa de la peruana y ándale que un comentario de la mujercita hizo que el otro loco se incendiara y comenzaran los insultos.

Por supuesto que todo quedó grabado en video mijos, y aquí su comadrita LA CHACHA les tiene las pruebas y los pormenores de lo que sucedió entre estos dos, dentro y fuera del foro. Todo comenzó cuando Laura Bozzo dijo que le da asco una persona de la farándula que se mete a la política, para lo que el actor le dijo muy a su manera que no estaba de acuerdo, pero ya ven que a la esquelética peruana no le gusta que la opaquen diciéndole nada y ella empezó a darle a Alfredo Adame donde más le duele que es toda la bola de críticas y leperadas canallas que le ha dicho a su ex mujer Maripaz, a su excuñada Rocío Banquells, a la actriz Diana Golden, a su ex novia quien no bajaba de prostituta y hasta su hijo por ser gay.

“Así como tú atacas a todas las mujeres, eres misógino, las atacas a todas, hasta a tu hijo haz atacado, perdón pero conozco toda la historia…”, dijo Laura Bozzo, a lo que Alfredo Adame ya entrado en calor y con la cara desencajada revira y dice: “Te voy a dar un millón de dólares si tú me paras a cualquier mujer a la que yo haya humillado, haya denostado, de la que haya hablado mal… Porque a las damas como damas y a las otras como se merecen, a las rameras…”, este patán no se cansaba mijas.

Pero Laura Bozzo dijo: “¿Yo soy pu… para que me trates así? Me acabas de decir ignorante, con qué derecho tú puedes decir que una mujer es pu… se mete en la cama con cien, es problema de ella y el hombre no tiene memoria, el caballero jamás habla de una dama”, a lo que Adame le soltó una amenaza:

“Yo voy a pedir que te corran del país, y que te vayas unos años (al penal) de Santa Martha Acatitla”, yo ya estaba con la boca abierta cuando escuché esto mijas, pero agárrense que viene lo mejor, la humillación tras humillación “Para mí eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón y me das pena”, a lo que Laura Bozzo mijita dice: “Me das más pena tú a mí porque insultas a alguien solamente porque te dijo que le da asco que te metieras en política”…

Pero las cosas escalaron tan alto que Alfredo Adame, sacó su cara de patán al insultar a la esquelética peruana diciéndole que le da asco por su cara y por su imagen a lo que la peruana no aguantó más y lo corrió del foro y el otro echando chispas se levanta diciéndole que se va porque le da asco… Mijas hasta sudando estoy, pero no aguantemos más y aquí abajo les dejo el video de lo que pasó en el foro y pasen a la siguiente página porque también les tengo la grabación del actor despotricando fuera del foro…

PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO DE LA PELEA AQUÍ