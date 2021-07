Ya pasó un mes desde que esa mañana fatídica nos arrancara el corazón con el anuncio de la separación de mi chiquita con Toni Costa quesque por cosas de salud ¿mental será? porque se dice que esta mujercita ya no toleraba tanta inconsistencia del mijito que nomás no se ponía las pilas para llevar más dinero a la casa.

Después de eso se nos descargó despechugandose, poniéndole más candela a su vida y a sus atuendos sobretodos, porque no nos deja de sorprender cómo se ve en ‘Hoy Día’ con vestidos que la ponen con una silueta muy delgada y caderona y empoderada mi niña con 20 años menos.

Pues mi nena no se veía tan acongojada mijos con eso de la separación y miren que ella llora por todo así que me quedé fría cuando no lloro más de lo que yo pudiera creer al dar la noticia del arios ‘temporal’ a Toni Costa, pero porque ella seguramente ya se veía gozars como ahorita.

¿Pero qué es lo que hace que la nenita se vea así? Pues el estar soltera mijos, sentirse deseada por tanta hombre y una que otra mujersss sin duda, pero definitivamente a ella sí le está sentando mejor estar sola que en matrimonio, aunque por ahí ya vimos que el Toni Costa no quita el dedo del renglón.

Vean nomás la belleza esa que se carga esta mujercita en la foto de arriba mijos, con una seguridad impactante que no tenía en años y desbordando pechonalidad, elegancia y mucha carisma como ella sabe todo en un mismo lugar, mi Adamari López en reina y con cuerpo nuevo.

Y vaya que si los masajes que se da mi Adamari López la dejan en final feliz y no de la manera pervertida en la que piensan mijos, sino porque todo eso le está sirviendo para verse más bella y poderosa como en las fotos que les he puesto donde está con un gorrito de baño muy maquillada mientras una muchachita le da masajes a su cuerpo.

El truco de mi niña no es sólo cuidar alimentación, tener fuerza de voluntad para acabar toda sudada y machacada después de tanto ejercicio todos los días y el saber que ahora soltera podrá conseguirse a quien sea mijos, sino otra cosa que también la ayuda y pocos sabíamos: los masajes.

La boricua tiende a ir a varias sesiones por semana para que su cuerpo se relaje pero también logre perder libras de más que viene cargando desde que se separó de Luis Fonsi y que logró vencer al cáncer de mama que le aquejó, porque la gente no la dejaba en paz y me la criticaba mucho. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MASAJE REDUCTIVO A ADAMARI LÓPEZ

En la página de Instagram de fans de ‘Adamary López Torres’ se pueden recopilar videos de cómo mi nena desde hace meses ha logrado ir tonificando su cuerpo en base a masajes reductivos cuyo final feliz es que me le dejan su silueta muy moldeada para entrar en esos vestidos que se pone.

El caso es que no sólo masajes en el cuerpo los que hacen que mi chiquita se vea más delgada sino que últimamente hemos visto que la gente se impacta con los años que se quitó encima gracias a lucir más joven y con la actitud correcta mijas, pero para eso se hace otras ‘cosillas’.

“Mi gente linda, en la semana hay muchos días de consentimiento, me están viendo con pelito agarrado porque estoy en Golden Girls dándome mi masaje de reducción, ya yo llegué”, dice la muchachita en otro video perfectamente maquillada cuando le están dando su reducción a las carnes.

“Hola hola mi gente linda, bueno después de ir de vacaciones me vine con esta mamacita a hacerme mi drenaje…”, es lo que se escucha decir a mi Adamari López acostada en una cama mientras la masajista se alista para comenzar a ‘drenarla’ como ella dice y pues qué más si no, la grasa yo creo.

El final feliz de los masajes de Adamari López

Si lo de arriba no es producto de masajes con final feliz entonces no sé de qué se trate mijos, porque vean nomás esa fotaza que la niña subió hace días en cómo lució cuando se fue a viajar con su ex y su hija a España e Italia. Ese pelo, ese cuerpo, esos encantos, esas piernas, wow!

Estaba petrificada porque no podía creer el gran avance que había tenido mi nena con su cuerpo y muy feliz de que lo presuma para todos aquellos que me la criticaban por todo y dándoles muy calladita cachetada con guante blanco, logró callar bocas con esta foto de arriba en que luce no como si tuviera 50, sino como alguien en sus 30 años.