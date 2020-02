Página

Buen inicio de semana mijas y mijos! Ando destrozada de las piernas de tanto rumbear, espero que se encuentren bien y listas para echar el lavadero y llenarlo con ropa sucia de nuestras celebridades favoritas, soy su comadrita LA CHACHA (Sasha para lo que no me quieren) y hoy decidí abrir boca con un tema de aquellos que nos interesa y nos mortifica a la vez, sobretodo a las que somos religiosas (porque seré venenosa mijas, pero también muy de Dios) así como mi amiga Priscila Ángel, esposa de Gustavo Ángel, el Temerario, por lo que hoy les contaré .’la verdad’ sobre sus hijos.

Y es que una de las parejas del medio hispano más queridas, más seguidas, más ejemplares y más alabadas por todos, sin duda es la que forman mis mijitos Priscila Ángel y Gustavo Ángel, el Temerario, quienes ya llevan casi 20 años juntos y tienen tres preciosos, hermosos, chiquitos, mijitos hijos muy bellos: Sarita, Gustavito y Álex.

Y si hay un chisme que conforme avanzan los cambios físicos en los tres chamacos, persigue a nuestra adorada ex Balas de Plata, es que se confirman y no se confirman sospechas con ellos… porque mijitas, que si son de Gustavo Ángel, que si son de Adolfo Ángel, que si se parecen a ella o a él, y un sinfín de cosas que la gente venenosa y chismosa como yo nos encanta criticar y analizar y echar el tecito viendo las fotos y armando conjeturas.

Pues hoy su amiga LA CHACHA va a descifrar por fin la verdad sobre a quién se parecen los hijos de Priscila Ángel y Gustavo Ángel, el Temerario… Chúpense los dedos, remojen su muffin en lechita, cafecito o atolito mijas, que les tengo las primeras pruebas…

Hablemos de mi mijita Sarita, muy bella, muy angelical, con una sonrisa de oro y lo mejor: con mucho talento para cantar mijas, porque hace unas semanas se reveló un video en donde sale cantando con Gustavo Ángel y lo hace bastante bien, sin temor y con una voz que si es educada perfectamente, podría poner a temblar a muchas para la música, el video aquí!

Priscila Ángel y mi Temerario preferido se casaron cuando ella tenía 23 y él 33 (10 años de diferencia mijas, pero en el amor no hay barreras) y casi 20 años después ya tienen tres chamacos y la mayor es Sarita, preciosa hermosa que sin duda tiene muchas facciones de Priscila y de Gustavo, si no me creen, vean nomás esas bellas y santas e inmaculadas postales que nos compartió mi mijita bendita santa adorada del templo, la ex Balas de Plata (que como se atrevió a destrozar el himno de Gloria Gaynor, pero mejor olvidemos esa versión grupera en español de I Will Survive), en donde fueron en familia a Grecia en Santorini a recargarse de energía y provocarnos la envidia de las que no salimos de la cocina mijas…

Deléitense aquí abajo mientras me como mi pancito dulce…

Pero la belleza de mi mijita Sarita (que Dios no lo quiera no herede lo maligna de la hija de José José, por aquello del nombre), no es de broma y hace unas semanas posó muy bonita y angelical con su sonrisa de comercial de pasta dental, con su cabellera suelta, sus ojazos claros, su piel apiñonada, un bonito top blanco que deja ver que ya se está desarrollando como mujercita que es y un pantalón holgado anaranjado con rayas negras…

Por Sarita no nos quedan dudas de que es el retrato y la perfecta combinación de Priscila Ángel y Gustavo Ángel… ahora vayamos con Gustavito, mi mijito muchachito guapo…