Mayeli Alonso se tomó un tiempo para sorprender en pleno aniversario luctuoso de Jenni Rivera

La ex esposa de Lupillo Rivera era muy querida por la Diva de la Banda y por eso, Mayeli le dedicó un video

La canción que escogió Mayeli Alonso para el homenaje a Jenni fue muy peculiar

LA CHACHA llegó mijos y mijas y aquí rindiéndole homenaje a mi Diva de la Banda que ya fueron 8 años de su trágica muerte y es mi chiquita Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, la que me dejó sin palabras con un video dedicado a la memoria de nuestra Jenni Rivera.

Me sorprendió porque ya ven que dicen que Mayeli Alonso nunca fue querida en la familia Rivera mientras estaba de esposa de Lupillo y que supuestamente Jenni Rivera no la ‘tragaba’ tanto, pero pudiera ser falso gracias a este recordatorio que la empresaria de cosméticos hizo.

Se cumplieron 8 años del fallecimiento de mi chiquita preciosa y Mayeli Alonso usó su Instagram para dejar una historia y un video con una canción y un mensaje.

En el video aparece Jenni Rivera con cara de ‘La Gran Señora’ que era en un escenario con su micrófono y Mayeli escribió: “Hasta el cielo mi reina”.

Después nos impactó hablando de un supuesto regalo que Jenni le dejó: “Gracias mi Jenni por este regalo tan especial que me diste, que es imborrable, siempre te llevaré en mi corazón y al que no le guste que chin… a su mad… Reina de reinas”, cerró su mensaje Mayeli Alonso.

Lo que me queda claro, es que todas esas versiones mijos de que la Diva de la Banda no soportaba a Mayeli entonces eran más falsas que el color de piel de Trump.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MAYELI ALONSO A JENNI RIVERA