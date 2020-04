Anahí está atravesando dos momentos totalmente opuestos en su vida

La cantante mexicana acaba de tener a su hijo y ahora lamentablemente informa de una terrible pérdida

Anahí publicó un mensaje que conmocionó a todos y ahora le dieron el pésame

Mijos amigos de la CHACHA pues los saludo muy consternada porque por más que quiera uno en este viernes santo tener fe y estar arrodillada pidiendo por nuestra salvación, pues se entera de noticias una, que qué barbaridad, como me golpean el autoestima y el corazón, porque últimamente todo mundo está muriendo y a veces Dios nos da señales y eso es justamente lo que le acaba de pasar a mi chiquita mijita comadrita dientan flaquita Anahí, quien hace semanas acababa de tener a su bebé y luego su hijo mayor le dio unas señales y ayer informó de una triste muerte que la tiene de luto.

Pues en los últimos días hemos visto cuántos famosos están pasándola mal por la pandemia del coronavirus y sobretodo porque o han enfermado o han perdido seres cercanos, como mi Danna García que estuvo a punto del colapso, o mi Enrique iglesias que perdió a su ex padrastro, ayer mi Julio Iglesias perdió a su suegra, Miguel Bosé a su mamá y Wilfrido Vargas a dos amigos… Ahora le toca a mi comadrita Anahí quien está consternada por la noticia que dio en su cuenta de Twitter.

Pero tal vez, las señales que nos da Dios a través de ángeles, o no las vemos o no nos queremos dar cuenta, pero están ahí… Eso le pasó hace unos días a mi mijita Anahí en un video que publicó en Instagram junto a su hijo mayor en el que se le puede ver bella y reflexiva recostada en su cama abrazando a su rubio hijo mayor aparentemente en un momento de tranquilidad, porque no sabemos lo que le estaba diciendo al pequeño cuando de pronto, el bebé la sorprendió con las palabras que le dijo:

“Gracias a Dios…” con su vocecita de niño hermoso y noble e inocente, se escucha decir a la criaturita hermosa mientras Anahí abre los ojos asombrada y repite las palabras “Gracias a Dios?”, para después besarlo en su cabecita y repetir de nuevo: “Gracias a Dios”… Hasta se me puso la piel chinita mijas, porque que un niño diga esas palabras con semejante seriedad e inocencia es de las cosas más hermosas que puede escuchar una mijas…

Anahí tituló este video con la siguiente descripción sobre su hijo: “No quiero que se borre este video. Lo quiero dejar aquí para siempre recordar por qué nunca perdí la fe. Los bebés y su corazón hermoso siempre tienen las palabras perfectas. Gracias a Dios”, escribió la ex RBD quien sin imaginar lo que sucedería después, informó apenas ayer sobre una triste muerte que ahora la tiene conmocionada y de luto…

