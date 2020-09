Adamari López ha demostrado que ha perdido kilos a base de dieta y ejercicio pero al lado de otras famosas, aún le falta

La actriz Rebel Wilson conocida como la ‘gordita’ de las comedias de Hollywood impacta con su transformación

Por su parte la cantante Adele, dejó atónitos a todos con sus kilos perdidos en un top tipo bikini

Aló mijitos chiquitos preciosos compadritos míos, soy LA CHACHA y hoy les traigo unas fotografías para impactarnos y llenarnos de voluntad para bajar de peso porque Adamari López mi nena boricua pues está flaca, pero mi Rebel Wilson y mi Adele la humillan con los kilos perdidos.

Y es que ya ven que mi Toni Costa me le dijo a Adamari que se pudiera las pilas y bajara esas lonjas, pues ella para no perderlo y por salud, no le quedó de otra más que sudar la gota gorda.

Desde principios de este año hemos visto videos de mi Adamari López duro y dale con los ejercicios y en una de esas hasta la vimos llorar por el esfuerzo que hacía y le dolía el cuerpo.

Pero todo tiene su recompensa y en un video mi Adamari López demostró que aumentó su resistencia y su constancia de la primera a la cuarta semana de ejercicio y lo compartió, aunque su cuerpo se ve distinto hasta que usa ropa normal.

Y fue precisamente en el Instagram de Un Nuevo Día, donde mi Adamari López se lució con atuendos bien seleccionados para estilizar su figura.

Ya sé que muchos odian los colores, o el tipo de ropa o así, pero nadie me va a venir a hacer cambiar de opinión que mi chiquita se ve muy bien en pantalón, mejor que en falda, así que ahí tiene su área de oportunidad.

En dos pantalones uno rojo y otro verde, con blusas holgadas, Adamari López no sólo se vio elegante sino delgada y preciosa, así que bien por ella y sus kilos bajados.

Pero la boricua aún le queda mucho camino por recorrer, porque si de bajar de peso se trata, pues mi Rebel Wilson y mi Adele la humillan de arriba a abajo, pasen a la siguiente página para que vean los kilotes que perdieron.