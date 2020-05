Aislinn Derbez por fin se atrevió a decir si Mauricio Ochmann le fue infiel

La separación de la querida pareja a principios de año tomó por sorpresa a todos sus seguidores

Aislinn Derbez se está abriendo en cuerpo y alma a contestar su historia en su podcast ‘La Magia del Caos’

Alóoo mijitas de LA CHACHA, bienvenidos a este espacio de lavadero sabroso entre tinas, entre cafés, entre escobas, entre detergentes y ahora entre satirizantes por aquello de la cuarentena que ya toda su amiga la CHACHA huele a cloro y harta estoy de desinfectar todo, pero sea por la salud mijos, pues espero que estén bien relajada como yo, porque ahora les traigo la espiritualidad de mi Aislinn Derbez con su podcast ‘La Magia del Caos’, que luego de dos meses de estar separada con el chiquito papá de Mauricio Ochmann por fin se dignó a contestar lo que todos queríamos, si le fue infiel el mijito y si van a regresar pronto.

Hace unas semanas fíjense que mi Aislinn Derbez anunció el inicio de su podcast y canal de Instagram y You Tube llamado ‘La Magia del Caos’ en donde habla de su proceso como mamá, de su caos como persona y de lo que ha vivido en su vida mijas, desde la separación de sus padres, la comunicación con Eugenio Derbez, las inquietudes que tiene desde niña, su actuación, su vida con Mauricio Ochmann y por supuesto lo que conlleva su separación, y pues desembucha bien agusto y con toda sinceridad sus experiencias de vida.

Esta mijita me cae re bien porque no anda en la pose como otras celebridades y si se muestra se muestra tal cual es y eso le ha ganado mucha empatía con todos y no podemos negar que tiene mucha belleza con todo y que pueda sorprendernos con fotos en donde luce esquelética o donde luce más gordita, y pues ahora mi chiquita preciosa presentó ‘La Magia del Caos’ como una oportunidad para ayudar a la gente que la está pasando mal en su vida, no sólo en la cuarentena sino siempre mijas.

Y dentro de todo lo que explica mi mijita Aislinn Derbez, se armó una dinámica en su cuenta de Instagram del podcast ‘La Magia del Caos’ en donde le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas para ella poder responderlas y pues qué creen, que de verdad la gente es chismosa como su comadrita la CHACHA porque por supuesto le preguntaron lo que todos queríamos saber sobre Mauricio Ochmann y si de verdad iban a volver.

Por supuesto, la respuesta fue muy certera en lo que precisó Aislinn Derbez de cómo comenzó la decadencia de su relación con nuestro chiquito papá Ochmann: “Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo otro lenguaje”, fue lo que contestó en su podcast.

Pero no imaginaba lo que le preguntarían sobre la infidelidad y ahora sí fue muy clara en contestar.