Los portales ya saben que nos volvimos locos con esa información y todas las luces encendidas en mi JLo que si a ella me la engañan, ya las demás no tenemos esperanzas de nada mijos, yo devastada como una loca no dando crédito a lo que hacen los hombres.

La JLo va en serio con sus condiciones para Álex Rodríguez y pues aparte de tener acceso a su celular las 24 horas, agárrense porque también le pondrá un horario para sus fiestas y salidas con sus amigos, además de que le dijo “No vas a tomar más de tres vasos de alcohol cada que salgas mijito”, como la ven!

Hasta me le va a controlar sus viajes de negocios, que será la única vez que él podrá viajar solo sin ella y que la tripulación del avión privado deberán ser puros hombres! Les dije, hagan enojar a una latina y se desata el infierno mijos, así que JLo seguramente descubrió algo de cierto en los rumores de que el Álex Rodríguez le fue infiel…

Una mujer no se pone a tomar tales condiciones basada en sólo rumores, así que tal vez sí le cachó algunos deslices al deportista y por eso mi JLo se nos puso perra y empoderada, aunque la gente en la publicación del Instagram de ‘Escándalo’ no se quedó muy conforme y opinó:

“Ahora comprendo por qué ninguna relación le funciona y lleva tantas bodas! Tan insegura es?”, “Y de verdad la engañó?”, “Si esto fuera cierto, la demente es López”, “Ay no como dice mi abuelita ‘ay mija los hombres nunca son fieles ni poniéndoles un GPS en la co.. , si le fueron infiel a la reina de las operaciones la Kardashian, que no le sean infiel a esta, como dice mi hermana siempre VERBO MATA CARITA”, “Ella que es hermosa, cuerpazo, dinero le pegan cuernos con una X ¿que espera una?”, “Qué horrible tener una relación donde no hay confianza”, “Si JLo es insegura y hasta a ella le poner el cuerno es nomas para que veas que ni por muy bonita ni por muy rica ni por el mejor trasero. Los hombres son perros por naturaleza”.

Pero mi JLo está dispuesta a proteger a su ‘macho’ y en una foto que les presento adelante, lo confirmó con lo que escribió mijas, sigan en el chisme que esto se pone bueno…