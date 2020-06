¿Será justa la relación que tienen ahorita Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Lo que se ve en redes sociales es lo que aparentemente está pasando entre ambos artistas

Aunque están separados como pareja, siguen viviendo juntos y no se sabe si se arreglarán las cosas

Aló mijas y mijos de LA CHACHA, es un nuevo mes y una nueva gama de oportunidades para hacer las cosas bien y tener mucha energía y mucha buen vibra para poder bloquear la negatividad y salir adelante! Espero que se encuentren de maravilla y listos para el chismerío de hoy, porque mijas, les traigo uno bueno y tiene que ver con dos consentidos nuestros, mis mijitos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann quienes están viviendo una separación muy rara porque siguen viviendo en la misma casa sin dejar de lado a la pequeña Kai.

Aquí el problema mijas, es que las cosas entre los dos están tan extrañas que no sabemos si van a volver o no, porque cómo así que dijeron que están perdidos en su relación porque se convirtieron de pareja a convivencia como de ‘hermanos’, eso está para volverse loco, si mi viejo y yo dejáramos de ser matrimonio y resulta que nos tratamos como hermanos, pues yo me divorcio mijas, faltaba más!

Ahora, el problema aquí es Kai, la convivencia con la niña es lo esencial en estos momentos y no me van a negar que mientras Aislinn Derbez está enfocada en su persona, en su cuerpo, en su espiritualidad con ese podcast que abrió de ‘La Magia del Caos’ y en convivir con su niña hermosa, Mauricio Ochmann se ha dedicado a hacer entrevistas de una nueva serie que protagoniza y encima se da tiempo de ‘coquetear’ con todas nosotras mijas, porque no me dejan mentir que mi chiquito papá pecoso está utilizando demasiado Tik Tok y encima sin camisa, en paños menores para ver si ‘levanta’ a alguien.

Que seguramente levanta a muchas mijas, porque está como quiere, pero en plena separación y aunque muchas de ustedes digan que no tiene nada de malo, mi Aislinn Derbez no debe estar muy contenta con la actitud que tiene de andar exhibiéndose en Tik Tok muy sexoso mientras ella está cuidando a mi chiquita Kai.

Pues los ejemplos se los tengo aquí mijas, porque yo siempre les tengo los pelos de la burra en la mano, claro que sí, para que no digan que ando inventando, porque desde antes de que se separaran, yo les dije que había problemas entre Aislinn y Mauricio y mis palabras se cumplieron.

En esta última foto que subió Aislinn Derbez, la pequeña Kai casi le arranca el brasier dejando sus pechos expuestos yo con unos nervios mijas, pero lo que escribió llamó mi atención porque habla sobre el perdón e invita a no juzgar tanto a los padres ¿Será que le lanza una pedrada a Mauricio Ochmann? O peor aún ¿A Eugenio Derbez y a su propia mamá?

Vamos ahora a la siguiente página para que vean las ‘graciosadas sexosas’ de Mauricio Ochmann…