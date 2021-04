Lo primero que hizo mi chiquita fue lanzar esa canción con Christian Nodal que todo mundo hizo memes y cuanta cosa se les ocurrió y ahora, la Ángelita da el siguiente paso para la fama y que el público juvenil la vea como la próxima gran promesa y hasta look vaquero se creó.

Y esto lo digo porque la mijita chamaquita ya está presumiendo imágenes de lo que será su próxima canción y video musical que sale ya en unas horas y en el que aparece muy del viejo oeste vestida de vaquera con un look que hasta hizo que me le creciera el cabello.

En varias fotografías que ha subido la chiquita se puede ver que la hija de Pepe Aguilar está lista para dejar su cabello corto y el look que todos reconocemos para darle paso a la mujers, a la jovencita que conquistará el corazón de todos los chamacos adolescentes…

A esa foto la gente le dijo: “Te amor”, “La pony tail”, “Me encanta esa trenza”, “Que lindo se te ve el cabello largo”, “Me gustaría ver a Angela vestida como las actrices de la época de oro del cine mexicano estaría muy genial”, “La más bella”, “La más hermosa, me encanta”, “El cabello largo se le ve perfecto”, dijeron sus fans. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ÁNGELA AGUILAR

La belleza de la hija de Pepe Aguilar conquistó con su cabello largo

Otra de las fotos que nos dejó sin aliento de la mijita fue cuando posó con unas flores moradas al frente mientras ella se tapaba su top y con una cara muy seria nos dejaba ver todo su cabello suelto largo y rizado, haciéndola muy similar a su abuela Flor Silvestre, de quien será su gran heredera.

Yo azorada y la gente enloquecida con la belleza de la chiquilla que puso en la descripción algo relativo por el día a la mujer: “Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Por ser libres y no valientes. Por recordar, no felicitar. Por todas las que no tuvieron voz. Ahora, seremos escuchadas. Por mi, por ti, por ellas, por nosotros. VIVAS LIBRES Y SIN MIEDO”.