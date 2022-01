Xavier López Chabelo sufre una caída

Preocupa salud de quien fuera conductor del programa En Familia Chabelo sufre caída. Una noticia ha provocado la preocupación de los internautas luego que el comediante Xavier López ‘Chabelo’, quien fuera conductor de programa En Familia, sufriera una caída la víspera, ya que por sus edad, este tipo de accidente suele ser de consideración, por lo que se revela su actual estado de salud, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de TvNotas. Actualmente el también actor tiene 86 años de edad y aunque desde hace años se ha vuelto viral por su longevidad, el actor es uno de los más queridos del público mexicano pues por muchos años fue el referente de Televisa por su programa familiar que domingo a domingo llenaba de alegría los hogares del país entero y por ello se ganó es respeto y cariño de a gente. ¿PORQUÉ SE PREOCUPA LA GENTE SOBRE SU ESTADO DE SALUD? Pero ante su accidente, la gente se preocupó quizá al recordar que de esa manera, Vicente Fernández terminó en el hospital más de 3 meses y posteriormente falleció, sin embargo, la verdad sobre su estado de salud fue revelado recientemente y se aclaró lo que realmente le sucedió al ídolo de los niños y de todas las familias mexicanas. Cabe recordar que en estos últimos meses varios famosos de edad adulta han tenido algunos problemas de salud o situaciones críticas con el covid durante la cuarta ola de contagios que azota a todo el país, sin embargo, de Xavier López no se ha sabido se se ha contagiado, pero al menos en ese aspecto parece estar bien.

¿CÓMO SE CAYÓ? Fue a través de su misma cuenta oficial de Twitter que se dio a conocer su estado de salud luego del percance que sufriera, sin embargo, no se dieron a conocer los motivos, ni la fecha, hora o lugar en que sucedió, pero al menos los seguidores supieron de primera mano cómo se encuentra actualmente el comediante inactivo con más alcance en las redes sociales. El también actor se ha vuelto viral y ha sido tendencia en muchas ocasiones pues los creadores de memes hacen su 'agosto' al destacar su edad y buen estado de saludo, comparado con otros más jóvenes que han tenido problemas de salud e incluso lamentablemente les ha llegado la muerte, lo cierto es que hasta ahora parece ser que no padece alguna enfermedad.

¿CÓMO SE ENCUENTRA DE SALUD? Fue el mismo Xavier López quien a través de su cuenta oficial de Twitter mandó un mensaje todos sus seguidores sobre su estado de salud y fiel a su forma de ser, lo hizo de una manera muy especial, sin perder los ánimos y ese buen humor que lo caracteriza delante de la pantalla chica y así terminó con todas las dudas que la gente tenia sobre su estado de salud. De manera textual colgó el siguiente tuit: "Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!", fue así como quien fuera conductor del programa En Familia, decidió decir de primera mano cómo se encuentra, antes de que comenzaran los rumores sobre él.

SOSPECHAN DE CÓMO SE PUDO ACCIDENTAR Inmediatamente que el comediante subió su estado de salud, la gente comenzó a sospechar y el usuario @roliscontreras dijo que el actor "se encontraba en su casa cuando resbaló, intentó amortiguar el golpe para no pegarse en la cabeza dejando ir todo su peso sobre el brazo, fractura", lo que coincide un poco con lo que explicó Xavier López. Sin embargo, otro usuario sospechó lo siguiente: "Por ciertos, espero que Chabelo no se haya caído de la moto porque hasta hace no mucho andaba de arriba para abajo en moto". Pese a estas especulaciones, el actor no explicó los motivos de su caída, por lo que todo queda en duda, lo único claro y oficial es que se encuentra bien de salud.

Chabelo sufre caída: ¿EN VERDAD LO QUIEREN O SOLO ES BROMA? En la misma cuenta de Chabelo, la gente comenzó a mandar mensajes de todo tipo, desde apoyo hasta irónicos: “Recupérese pronto. Me recuerdo de niño vi un En Familia donde tenía el brazo enyesado. A los pocos días por una cortada en la mano y una cirugía correctiva yo estaba feliz en la escuela con mi mano enyesada porque me parecía a Chabelo”. “Cuate usted no muere, usted es inmortal oiga y por qué no catafixió a Echeverría, jajaja, saludos”, “recupérese pronto, estimado eternal”, “cuídese mucho, que es mi gallo en las finales con Echeverría, López Tarso y doña Silvia. Si no para quién van a tocar los Rolling Stones cuando toda la humanidad muera”, “cuídese mucho, por favor. Con yeso ya no hay dolor, solo reposar el brazo y esperar que pasen los días. Abrazos y bendiciones”, le dijeron más personas.

Chabelo sufre caída: ¿QUÉ MENSAJES LE ENVIARON? Algunos más comentaron: "Primero dios espero se recuperará usted bien y tendré para mucho tiempo y espero volver a verlo en la tv con algún proyecto ya sea

o con @Televisa solo Dios sabrá, pero le deseo de todo corazón que este año sea para usted de muchas bendiciones".

o con @Televisa solo Dios sabrá, pero le deseo de todo corazón que este año sea para usted de muchas bendiciones”. Quien no pudo faltar fue la conductora de radio Fernanda Familiar quien le mandó el siguiente mensaje: “Recupérate querido, fuerte abrazo… pronto al Golf Bandera en un hoyo. Nos tenemos siempre, FF”, “Adivino que te pusiste a jugar vencidas con el centenario Luis Echeverría y todavía está forzudo.bCuídate mucho y que sanes pronto”.

Chabelo sufre caída: LAS BURLAS NO PARARON… Pero las bromas por su edad no dejaban de relucir: “Una simple fractura no detendrá a la última esperanza de nuestra humanidad…te deseo que sanes pronto Chabelo”, “ánimo mi cuate… a mi me detectaron Covid el viernes y estoy en un cuarto para no perjudicar a los demás… en unas semanas estará como si nada. Saludos”. “Mi amado niño ¿Pues que andabas haciendo? Besito en tu brazo para que deje de doler”, “Sr es usted un roble que por una caída no se va a caer suerte y pronta recuperación”, “la preocupación es grande porque después de ti solo queda el fin del mundo. Y la extinción de la raza humana”, “¿Fue por la motocicleta? Como sea sr saludos y a recuperarse bien…”.