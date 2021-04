Al momento del accidente, el esposo de la reina de Belleza fue trasladado al hospital, sin embargo su cuerpo no resistió y terminó muriendo. Momentos después de enterarse del terrible incidente, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje conmovedor.

Según medios de comunicación, las causas del accidente del esposo de Ceylín Rosario se deben a que probablemente iba a excesos de velocidad y perdió el control de la moto, aunque no hay nada oficial aún, sin embargo, sufrió un trauma craneoencefálico grave.

El mensaje de Ceylín Rosario tras el accidente de su esposo es desgarrador

Devastada y sin fuerzas, fue como se dijo Ceylín Rosario, acorde al mensaje que dejó a su esposo tras el accidente que le provocó su partida: “Mi amor, mi vida! Te amo tanto amor nunca supe ni sabré describir nuestro amor, me amaste con locura me diste lo mejor de ti, solo le pido a Dios que camine de mi mano porque solo no podré. Te amo!”.

Ante tal mensaje, las condolencias para la modelo no se hicieron esperar: “Querida Ceylin ! Lamento mucho la pérdida de tu Esposo, que duro, Dios traiga consuelo a ti y los tuyos . abrazo grande”, “Lo siento mucho cariño, paz a su alma y que Dios te de las fuerzas para superar tu gran pérdida”, “Wow lo siento muchísimo mi Cey, siempre apoyándote y a tu lado. Siempre contigo. Dios le da las batallas más fuerte a sus mejores guerreros pues sólo el sabe que tienen un alma poderosa para transitar y vencer todo Te acompaño y que solo él te dé las fuerza, poder y luz para ti mi ángel”.