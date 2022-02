César Fierros murió a balazos, ¿sus asesinos fueron pandilleros?

El problema de las pandillas en Santa Ana, California

Santa Ana, California, de acuerdo al Buró del Censo de los Estados Unidos tiene una población de poco más de 30,000 habitantes y de los cuales 78 de cada 100 son hispanos. Según el SAPD la urbe también enfrenta un problema con el crecimiento de las pandillas.

El SAPD tiene una Sección de Combate a las Pandillas y los detectives de esa unidad publicaron el documento How To Discourage Your Children From Joining Gangs (Como desalentar a sus hijos de unirse a las pandillas) para informar a los padres sobre ese problema.