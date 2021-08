Incluso en una entrevista que le realizó Caras por su festejo de cumpleaños, el artista habló sobre el gran momento que vive a esa edad y confirma que esos 80 años cumplidos no los siente para nada, y tampoco los aparenta: “Soy el primer sorprendido de que sean 80 años, porque no los siento”, dijo Costa.

César Costa 80 años: Se siente más joven

Durante la entrevista el icono de la música confiesa que él no siente que cumplió 80 años, que incluso se siente aún más joven: “De hecho, me siento mucho más joven, afortunadamente he tenido muy buena salud y si me preguntas qué edad tengo, te diría que atemporal, porque sigo con muchas ilusiones, muchos sueños y me siento muy productivo con la vida”.

“Antes de la pandemia hicimos 14 Auditorios Nacionales y me sigo sintiendo muy bien, estoy en muy buenas condiciones y lo que menos pienso es en la edad. No importan los años que se acumulen, sino cómo te sientes. Me siento igual que siempre, aunque quizá con más experiencia”, agrego el ‘Papa Soltero’.