Tras la intervención quirúrgica, Bono se mantuvo estable, incluso, según la hija ya tenía un mejor semblante. En su Twitter, el comediante mandó un mensaje de tranquilidad. “Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro”, escribió, de acuerdo con lo difundido por Reforma.

Gustavo Adolfo Infante ofreció un reporte sobre el actual estado de salud de César Bono

Con lo anterior se informa que el famoso actor, César Bono, tuvo que ser operado de emergencia una vez más debido a una perforación en una parte del intestino delgado. Quien también se encargo de dar el anuncio del actual estado de salud del comediante fue el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México con noticias no agradables, con noticias no halagadoras, con noticias que me hubiera gustado no dar en ningún momento. Sabemos que desde el jueves el actor experto en comedia César Bono se encuentra internado”, expresó el titular del programa ‘De Primera Mano’.