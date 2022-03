El actor César Bono fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México

Ha sobrevivido a nueve infartos y recientemente al covid

Se desconocen detalles de las complicaciones que tuvo

El reconocido y muy querido actor, César Bono, de la serie ‘Vecinos -que ha sobrevivido a nueve infartos y covid- fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, lo que suma otra terrible noticia, tras la muerte del joven Octavio Ocaña, así lo confirmó personal médico del hospital a la agencia de noticias de El Universal.

El actor César Bono, que ha enfrentado nueve infartos y superado el Covid-19 tuvo que ser atendido por especialistas por una complicación de salud de la que aún se desconocen los detalles. “Sí, está con nosotros”, informó personal del hospital en el que ahora se encuentra el comediante.

¿CÓMO HA PODIDO SOBREVIVIR A TANTOS INFARTOS?

En agosto del 2021, Bono dio positivo a la prueba de coronavirus y habló de su salud luego de haber superado un infarto al miocardio y ocho cerebrales, que le provocaron problemas de movilidad y lo obligaron a recurrir a una silla de ruedas y bastón.

“Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto, no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, nadie me baña, puedo vestirme, digo, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta más que ser millonario”, dijo en entrevista.