ÚLTIMA HORA: ¡Victoria para inmigrantes! Ahora podrán pedir el cierre de sus casos

Revierten medida de Trump que afectaba indocumentados

“La decisión de hoy pone fin al miedo constante al que se han enfrentado”

Revierten medida de Trump y podrán cerrar los casos de deportaciones. Inmigrantes que están peleando su deportación tienen desde este 15 de julio la posibilidad de pedir el cierre administrativo de sus casos en los tribunales de inmigración, revela Efe.

Lo anterior, después que el fiscal general, Merrick Garland, revirtiera una orden de la Administración del expresidente Donald Trump, que bajo sus estrictas medidas antiinmigratorias que habían puesto fin a esta posibilidad.

Jueces ahora podrán cerrar casos de deportaciones

Garland eliminó una política del gobierno del ahora expresidente Trump que prohibía a los jueces de inmigración posponer temporalmente algunos casos de deportación, apunta The Associated Press. Los jueces no podían dejar cerrar casos de deportaciones al dejarlos en pausa.

Lo anterior, era conocido como cierre administrativo. Los jueces de inmigración señalan que la práctica les permitió manejar su carga de casos de manera más eficiente al dejarles atender casos prioritarios y que la prohibición estaba causando más demoras.