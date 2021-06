Desde la comodidad de su hogar y con el buen humor que lo caracteriza, Julio César Chávez broméo con la idea de que no parece boxeador debido a lo bien que se ve. Mientras a algunos usuarios les respondía, a otros simplemente los ignoró y no cayó en provocaciones.

“Qué te puedo decir, uno no quisiera que se fuera, pero él se fue en paz”, dijo Aydé González, hija de Cepillín, en entrevista telefónica, en la que no pudo contener el llanto: “La ventaja fue que pudimos pasar cada uno a despedirnos, porque a él le preocupaba su familia. Todo mundo sabe que para él siempre la familia era lo más importante”, agregó.

“No quiero ser una carga”

Después de la operación, los médicos encontraron que algo no estaba bien en el cuerpo de Cepillín, por lo que le practicaron una biopsia: “Yo creo que él dijo: ‘No creo que mis hijos batallen conmigo, no quiero que me vean así’. Yo siento eso, porque él siempre dijo: ‘No quiero dar lástimas, no quiero ser una carga”, expresó llorando la hija del “Payasito de la Tele”.

Al artista le sobreviven su esposa, tres hijos y cuatro nietos: “A los nietos les duele en el alma porque, imagínate, su abuelito… Si con la gente era cariñosa, imagínate con los nietos”, agregó la hija de Cepillín. La familia González se mostró agradecida con todo México por las muestras de cariño al “Payasito de la Tele” (Con información de Agencia Reforma).