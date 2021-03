Joaquín Muñoz dijo: “A mí quien me importa es Alberto y es mi amigo y me importa que él esté bien y por él lucharé hasta el último y lo voy a seguir ayudando porque somos amigos… duran de 8 a 15 días para que te entreguen un cuerpo en Estados Unidos, y él de la noche a la mañana ya tenían las cenizas de Alberto, es lógico que nomás no”, dijo.

Para finalizar sobre el tema, Cepillín en ese entonces envió un deseo: “Yo quiero y deseo que Juan Gabriel haya dicho ‘Hasta aquí, me voy, me voy a ir de esta forma cambia de personalidad, por eso digo yo que es una mentira que esté muerto… él me llevó hasta serenata, en los 80 vivimos muy unidos”, dijo en ese entonces el ahora fallecido payaso.

Joaquín Muñoz compartió ‘secretos’ del Divo de Juárez

La imagen fue publicada el año anterior, el pasado 8 de abril, en donde distintos internautas se hicieron presentes para dejar sus comentarios y opiniones al respecto, sobre esta situación. “Yo lo espero porque sé qué no murió, tuvo que fingir su muerte porque estaba en gran peligro, ya casi estaba trabajando cómo esclavo para los malos, ¿No hubieras hecho esto sí tu vida está en peligro?”, dijo un usuario.

Otro menciona: “Yo sigo teniendo fe de que está vivo Juan Gabriel, pero por qué no sale ya, esas fotos son de hace mucho tiempo, por qué no pones fotos más recientes, den el por qué siempre estas fotos, por qué jugar con nosotros los que creemos que sí vive”. “Que alegría saber que está bien, que se cuide su barriguita, El mundo lo ama y espera con ansias”, “Cosita hermosa. Que Dios me lo cuide”, “Pues que salga y le calle la boca a muchos! Y si no ya no diga nada!! Ya vasta de excusas. Ya aburrió”, fueron algunos de los comentarios.