“Esta es una empresa seria donde yo vengo a dejar todo lo que he aprendido a través de tantos años no para ponerme con este par de payasos”, expresó en esa ocasión El Pirata Morgan.

Luego de aclarar que no tenía licencia de luchador, “El payasito de la tele” escuchó cómo Pirata Morgan dijo que, aunque sus hijos si tenían licencia para luchar, se dedicaran mejor a ser payasos.

A través del canal oficial de YouTube de +LuchaTV, se puede ver un video con fecha del 15 de marzo de 2016 y que hasta la fecha tiene más de 5 millones de vistas de la conferencia de prensa del evento “Cepillín, Cepi, y Franky vs. Los Héroes del Ring”.

Luego de que se diera a conocer la triste noticia de la muerte de Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, resurge video del día en que “El payasito de la tele” abofeteó a un luchador. No soportó que El Pirata Morgan le faltara el respeto a sus hijos , Cepi y Franky.

Un poco molesto, Cepillín se puso de frente al luchador para decirle que si se metía con él habría bronca, además de aclararle que esta función de lucha libre se trataba de un espectáculo familiar y que él estaba del lado de los técnicos, no de los rudos.

“Es una falta de respeto subirse al ring, yo no me meto a tu show, y si a esas vamos, ¿puedes luchar? Súbete al ring, ahí están tus jot… estos que quieres que luchen, ponlos conmigo.

“Yo no me meto a tu show”

“No te estoy tocando”

Cada vez más cerca uno del otro, Cepillín le dijo a El Pirata Morgan que no lo estaba tocando, además de hacerle la aclaración que sus hijos no eran maric… y que no volviera a ofenderlos.

Al ver que las cosas podían complicarse, tanto Cepi como Franky se acercaron, aunque Cepi no contaba con que el luchador lo empujaría. Eso sería suficiente para que Cepillín abofeteara a El Pirata Morgan.

En lo que parecía ser una broma, El Pirata Morgan le dijo a Franky que le detuviera el micrófono para darle un golpe a Cepi. “El payasito de la tele” estaba que no lo calentaba ni el sol.

Luego de la intervención de otros luchadores, tanto El Pirata Morgan como Cepillín se hicieron de insultos, a tal grado que “El payasito de la tele” le gritó: “Ya cállate el hocico”.

“Al Pirata si, lo conozco desde hace muchos años, lo admiro como luchador, pero como persona… No ofendas a mis hijos. Nunca más”, concluyó en esa ocasión Cepillín.

