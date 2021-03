Malas noticias para el mundo del espectáculo mexicano

Tras ser diagnosticado con cáncer de columna vertebral, muere Cepillín a los 75 años de edad

La noticia toma por sorpresa las redes sociales

¡Lamentable! Unas horas después de haber sido diagnosticado con cáncer de columna, muere Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, a los 75 años de edad, de acuerdo con información de Grupo Fórmula.

Apenas ayer por la noche, el payaso más famoso de México fue enviado a terapia intensiva, en donde lo indujeron a un coma y lo intubaron.

Su hijo Ricardo había informado lo anterior: “Esto se da después de una operación tan fuerte que tuvo y es a lo que siempre le teníamos miedo nosotros por su antecedente de infartos y demás”.

Muere Cepillín

“Ojalá y pueda salir adelante, están haciendo todo lo posible por mejorarle su ritmo cardiaco y lograr contener esta neumonía”, detalló el hijo de “Cepillín”.

“Le veíamos el pecho pesado y pensábamos que era su flema nada más y pues no”, relató. Cepillín habría sido ingresado a terapia intensiva entre las 16:00 y 17:00 horas de este domingo.

El proceso por el que ha pasado el payasito tiene ya una semana: el sábado estuvo a punto de caer por las escaleras, pero alcanzó a sostenerse del barandal; a raíz del dolor que presentó fue hospitalizado el domingo y sometido a una cirugía en la que se le pusieron 8 clavos.

Inicialmente, se contemplaba que lo darían de alta del hospital ubicado en Satélite el viernes o sábado y hasta esta mañana su hijo explicaba que sería posible llevárselo el martes; sin embargo, ahora cambiará su situación según vaya avanzando su salud.

“Estamos todos destrozados, no esperábamos que saliera de una operación y pensábamos que estaba todo bien y pues así se puso de complicado. El pronóstico (de los doctores) es neutro, dicen que todo paciente es diferente y no me pueden dar un pronóstico”, dijo Ricardo. Descanse en paz, Cepillín (Con información de Agencia El Universal).