Cepillín estuvo en entrevista en Un Nuevo Día y reveló lo inesperado sobre el coronavirus

El famoso payaso mexicano Cepillín aseguró que los extraterrestres estaban para ‘echarnos una mano’

Por si fuera poco reveló algo sobre la supuesta vacuna contra el coronavirus

En una entrevista sostenida con conductores del programa ‘Un Nuevo Día’, el famoso payaso mexicano Cepillín reveló algo inesperado sobre los extraterrestres y el coronavirus que puso a varios a pensar.

Ricardo González Gutiérrez de 74 años, mejor conocido como Cepillín estuvo como invitado en el programa conducido por Adamari López y Héctor Sandarti y los integrantes del show no esperaron lo que el animador iba a decir sobre el coronavirus, los extraterrestres y hasta la esperada vacuna contra la pandemia que tiene al mundo en un caos de contagios y muertes.

Desde la Ciudad de México y vía control remoto, Cepillín comenzó hablando sobre la afectación que ha tenido su trabajo como animador gracias al coronavirus:

“Estoy encerrado como todo mundo, esperando que esto ya termine pronto, yo estoy seguro que sí porque en todas partes como Alemania, el mismo Estados Unidos, México se está buscando la vacuna para esta pandemia, pero aquí estamos en casa con mi esposa, mis hijos, mis nietos, pasándola bien y todos los shows que teníamos programados para estas fechas, se posponen, no se suspenden, vamos a estar en muchas ciudades, por la pandemia se posponen pero espero en Dios que a partir del primero de junio ya estemos todos retomando nuestras actividades”, comenzó asegurando Cepillín sobre el coronavirus.

Sin embargo, al cuestionarle sobre la petición que tiene para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el famoso Cepillín no se guardó nada al solicitar apoyo para los animadores como él: “El ambiente del circo es muy unido, hemos estado haciendo campañas para que la gente nos done despensas, porque hay más de 5 mil circos en nuestro país, en el caso del Presidente todos queremos que nos dé de comer o que nos extienda apoyo para comer, aquí yo pido que en esta situación económica a los que no tengan dinero los apoye con los gobiernos municipales, los del estado llevándoles despensas, esa es la gente más necesitada, más humilde, pero en el caso de los artistas, los payasos, los profesionistas sí tenemos algo de reservas…”, aseguró.

Pero la polémica se avivó y dejó a todos callados cuando se atrevió a asegurar que el coronavirus venía de los extraterrestres y hasta que esos seres nos iban a ‘echar la mano’ con todo y la vacuna: “Aquí pasa algo que es muy lógico, todo mundo queremos a nuestro planeta que los mismos peces, los mismos animales, el mismo agujero de ozono, todo se ha ido recuperando, no todo es tristeza, debemos de ver el lado positivo y como un chascarrillo quiero decirles que la misma NASA ya dijo que ha visto ovnis, a lo mejor nos vienen a echar la mano, a lo mejor traen vacunas…”, finalizó el payasito.

La periodista Nelssie Carrillo publicó un fragmento de la entrevista de Cepillín sobre los extraterrestres y los comentarios aparecieron: “No lo dudo”, “En dónde viene”, “Ahora resulta que los extraterrestres nos (vienen a echar la mano y nos traen vacunas)”.