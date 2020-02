Cepillín trabajó para Amado Carillo y Caro Quintero

Hizo ‘show’ en fiestas infantiles de narcotraficantes

Asegura que lo trataron mejor que Peña Nieto y Angélica Rivera

El payaso Cepillín se une a la lista de los famosos que han amenizado eventos organizados por criminales del narcotráfico.

Fue en el programa En sus batallas, de Tv Azteca, que el carismático payaso reveló que en los años 90, amenizó eventos infantiles para los narcotraficantes Amado Carrillo Fuentes ‘El señor de los cielos’ y Caro Quintero, según dio a conocer Grupo Fórmula.

“Me contrató para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, centenario, das las gracias. Fue en los años 90”, relató Ricardo González, conocido mejor como Cepillín.

Contrario al expresidente de México, Enrique Peña Nieto y su exesposa, Angélica Rivera, quienes lo contrataron para hacer un ‘show’ en Los Pinos y ni siquiera las gracias le dieron, Cepillín comentó que lo trató de maravilla.

El payaso justificó, como otros artistas, el hecho de haber asistido a una fiesta con sicarios a dar su ‘show’: “El artista va a donde lo contratan. Vas ahí y a la hora a la que llegas te das cuenta que son gente…famosa. (La familia de Caro Quintero) me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya”, dijo.

“Uno como artista no dice ‘¿para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público”, comentó Cepillín.

Así como él, otros artistas han participado en fiestas privadas de narcontraficantes, tal es el caso del cantante, José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian.

El cantante estalló luego que medios de comunicación le cuestionara su asistencia a la boda de la hija del narcotraficante mexicano, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Según se dio a conocer, José Manuel Figueroa asistió para cantar a la espectacular boda de Grisel Guzmán, la hija del ‘Chapo’, recluido actualmente en una prisión de Estados Unidos.

“Que pregunta tan más…ilógica… No me enojo, no me enojo, pero la verdad vengo a trabajar ahorita y vengo ya tarde, a mí me contratan para ir a trabajar y yo voy y canto con mucho gusto… ¿debo de negarme?”, dijo el cantante.

Asimismo, el hijo de Joan Sebastian aseguró que no vio a nadie sospechoso ni a personas armadas. “Yo vi una fiesta de gente que se estaba divirtiendo, no recuerdo el nombre de la pareja, discúlpenme… pero sí me pidieron en particular una canción y bailaron la canción… no me invitaron a cenar”, destacó.

Molesto por las preguntas de la prensa, José Manuel Figueroa aseveró que trabaja donde le pagan y no hace distinciones. “Yo arriba del escenario tengo que cantarle a buenos, malos, mujeres exóticas y santas, yo no puedo decir a quien cantar”.

A pesar de que se le cuestionó también sobre las narcomantas que aparecieron en Juliantla en las que se involucra a su tío Federico Figueroa con el crimen organizado, el cantante se fue del lugar sin dar una opinión al respecto.

Lo anterior según lo dio a conocer Agencia México.