Centros comerciales de Atlanta, en Georgia, reabren tras disminuir restricciones por coronavirus.

Entre los llamados Malls hay varios de los preferidos de los hispanos en la ciudad.

Más de 28,600 georgianos han dado positivo por la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus.

Los centros comerciales más grandes del área metropolitana de Atlanta han comenzado a reabrir este lunes, aunque no todas las tiendas en el interior están reiniciando sus negocios, ya que las restricciones promulgadas en Georgia debido al coronavirus se han aliviado.

El Outlet Shoppes en Woodstock abrió durante el fin de semana, pero algunas tiendas individuales en el complejo permanecieron cerradas. John Rampsott fue uno de los pocos compradores.

Simon Property Group is delaying reopening most of its malls in Georgia including Lenox Square, Phipps Plaza and the Mall of Georgia until Monday, May 4. They were initially planning to open them back up today, May 1. pic.twitter.com/pmMItuS7wZ — Everything Georgia (@GAFollowers) May 1, 2020

En Lenox Square en Buckhead, que reabre el lunes, los propietarios están exigiendo a los trabajadores que tomen precauciones de seguridad, como no tener síntomas y usar máscaras en el centro comercial.

Arbor Place Mall en Douglasville instaló estaciones de saneamiento cuando abrió sus puertas y mantuvo cerradas la zona de juegos infantiles y los asientos del patio de comidas. Algunos compradores piensan que las aperturas son demasiado pronto y demasiado arriesgadas.

Pandemic or not I would not be in line to get into Lenox mall. https://t.co/dxLmF5eQga — DebateYourStepDaddyNotMe (@CrushedSounds) May 4, 2020

Además, Phipps Plaza, The Mall of Georgia, Sugarloaf Mills y Town Center at Cobb recibirán a los compradores este lunes, según el propietario Simon Property Group. Esos centros comerciales estaban programados para abrir el viernes, pero Simon retrasó la reapertura.

Según el Departamento de Salud Pública de Georgia, más de 28,600 georgianos han dado positivo por la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus. El número de muertes del estado aumentó a 1.177 el domingo, con tres muertes adicionales reportadas.

Lenox Square, Phipps Plaza, The Mall of Georgia, Sugarloaf Mills and Town Center at Cobb will welcome shoppers on Monday. https://t.co/9OXoFSgMUq — Gwinnett County News (@GwinnettNewsNow) May 4, 2020

Se cree que la cantidad de infecciones es mucho más alta que los recuentos oficiales porque muchas personas no se han realizado pruebas, y los estudios sugieren que las personas pueden infectarse sin sentirse enfermas.

Para la mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados. Para otros, el virus altamente contagioso puede causar síntomas graves y ser fatal.