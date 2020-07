Inauguran Centro de Ayuda Familiar y Emocional (CAFE) para hispanos en el condado de Gwinnett, en Georgia.

CAFE es un centro destinado para brindar servicios a la familia, a los niños y a toda la comunidad del condado.

El centro CAFE ofrecerá servicios de asesoría legal, entre otras actividades que fomenten las relaciones de familia.

Directivos de Ser Familia y la División de Servicios para Familias y Niños de Georgia (DFCS por sus siglas en inglés) inauguraron el Centro de Ayuda Familiar y Emocional (CAFE) para hispanos en el condado de Gwinnett.

Esta iniciativa es un esfuerzo combinado como parte de una solución híbrida que aprovecha organizaciones comunitarias confiables, para garantizar que las familias necesitadas reciban culturalmente servicios competentes mientras hace un uso efectivo de los recursos financieros.

Tom Rawlings, director del DFCS dijo a MundoHispánico que el motivo que los llevó a crear esta iniciativa de la mano con Ser Familia se basó en la trayectoria que esta tiene velando por el bienestar de las familias latinas.

“Ser Familia es una organización excelente, ya conocemos sus esfuerzos por parte de la comunidad latina no solo en el condado de Gwinnett, sino en toda el área metro. Hemos tenidos la oportunidad de colaborar con ellos y crear este Centro de Ayuda Familiar y Emocional para los padres y niños”, expresó Rawlings.

El CAFE, ubicado en la ciudad de Suwannee, GA, ofrecerá servicios de asesoría legal, programas de parejas, programas de ayuda familiar, talleres juveniles, programa de violencia doméstica, tratamiento de salud mental, conferencias entre otras actividades que fomenten las relaciones de familia.

Belisa Urbina, directora ejecutiva y fundadora de Ser Familia, manifestó que atendiendo a las necesidades que presentaba la comunidad durante esta pandemia del coronavirus, tomaron la decisión de abrir las puertas para esas familias que tanto necesitaban una mano amiga.

“Ser Familia siempre ha sido la casa de nuestras familias, hubiera sido inconcebible que ellos no tuvieran las puertas abiertas para venir, y que nosotros no tan solo le ayudáramos para la renta o la comida, también tanta gente nos ha dicho a lo largo de estos meses qué bueno que puedo ver a alguien qué bueno que puedo hablar con alguien. Ha sido un alivio muy grande para ellos saber que no los abandonamos y que estábamos aquí”, compartió Belisa Urbina.

El centro CAFE cuenta con una inversión de $ 500,000 que incluye una instalación de 6,000 pies cuadrados con 8 ocho oficinas, dos salones de conferencias, una sala de capacitación y asesoramiento para programas familiares. También incluye una oficina destinada para un navegador familiar del DFCS.

Tom Rawlings dijo además, que eligieron el condado de Gwinnett como lugar donde funcione el CAFE por la cantidad de hispanos que viven aquí.

“Sabemos que aquí en Gwinnett, específicamente en Swuannee, tenemos un montón de personas con raíces latinas e hispánicas y tenemos la oportunidad a través de la apertura de este centro ayudar a esa comunidad”, expresó.

Gigi Pedraza, directora ejecutiva del Latino Community Fund, quien estuvo presente en la inauguración del CAFE expresó a Mundo Hispánico sentirse muy contenta por la apertura de este centro y catalogó de muy necesario para la comunidad ya que crea oportunidades porque atrae a otras instituciones a que colaboren en el mismo lugar para dar servicios a la comunidad que más lo necesiten.