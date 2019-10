Página

1 de 3

El Center for Puppetry Arts preserva y promueve el mágico teatro de títeres desde 1978.

Se ha convertido en uno de los tesoros culturales más importantes de Georgia y de Estados Unidos y no puedes dejar de visitarlo.

A lo largo del año ofrece, en sus dos escenarios, una estupenda selección de obras teatrales de marionetas y títeres para niños, jóvenes y adultos.

Desde su inauguración en 1978 con la presencia del legendario artista Jim Henson, creador de los Muppets, y su estrella Kermit the Frog, el Center for Puppetry Arts se ha convertido en uno de los tesoros culturales más importantes de Georgia y de Estados Unidos.

Gracias a sus programas educativos y artísticos esta institución, liderada por su fundador Vincent Anthony y Jon Ludwig, su director artístico, ha ofrecido a millones de visitantes la oportunidad de maravillarse con el arte del teatro de títeres.

A lo largo del año, el Center for Puppetry Arts ofrece, en sus dos escenarios, una estupenda selección de obras teatrales -entre 17 y 20- de marionetas y títeres para niños, jóvenes y adultos producidas por el centro cultural y varias de las mejores compañías del país.

De las obras que se presentarán entre septiembre y diciembre destacan Space!, The Ghastly Dreadfuls, The Headless Horseman of Silly Hollow y el clásico navideño Rudolph the Red-Nosed Reinder.

Además. ofrece un amplio programa educativo para niños, que incluye visitas guiadas, narraciones de cuentos, películas y talleres de fabricación de títeres y marionetas.