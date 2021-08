El video ha generado tanta expectación que hasta la fecha tiene más de 165 mil reacciones de me gusta, más de 4 mil 300 comentarios y ha sido compartido en más de 18 mil 100 ocasiones, quédate para conocer la conmovedora historia.

Como en cualquier ceremonia de boda, fue el papá de la mujer quien se encargó de ‘entregarla’ a su novia, solo que esta vez no fue de cuerpo presente, sino a través de una caja blanca donde estaban depositadas sus cenizas.

Aunque la alegría era evidente por un seceso no tan común, también era evidente la tristeza de parte de familiares y amigos que vieron cómo el lugar de la novia estaba listo para ella, ya que ese era el plan principal de la pareja, casarse. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Cenizas de la novia

“EL SOLO SE HIZO UN AMARRE”

Pero no todos quedaron contentos y criticaron la boda y consideraron lo siguiente: “No sé si es amor o algo enfermo”, “no, qué horror casarse con unas cenizas de una muerta, creo que todo fue un fotomontaje”, “con respeto y perdón no me parece”.

Otros más comentaron: “De soltero pasó a ser casado, viudo y divorciado para toda la eternidad”, “hacer eso de poner anillo con las cenizas es malo, él solo se hizo un amarre”, fueron las críticas más fuertes de la gente en las redes. Archivado como: Cenizas de la novia