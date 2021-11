¿Peligra el pavo? Advierten cuánto costaría la cena de Thanksgiving este año

Se estima que la fiesta de Acción de Gracias de EE. UU. costará un 14 por ciento más este año gracias a la inflación

Estos altos precios, especialmente para los pavos, podrían persistir hasta 2022

¿Peligra el pavo? Las familias de Estados Unidos podrían enfrentarse a que sus comidas de Thanksgiving o Acción de Gracias sean significativamente más caras de lo normal. El precio para adquirir un pavo, el plato estrella de la festividad, puede subir muchísimo, junto con el de otros alimentos tradicionales de este día, como la salsa de arándanos y el relleno para tartas.

El banquete para ese día feriado no se ha librado de la inflación generalizada en la economía a consecuencia de la fuerte demanda de los consumidores y la escasez de mano de obra, de acuerdo con información de la agencia de noticias The Associated Press.

Pero, ¿cuánto costaría una cena de Thanksgiving este año?

Según estimaciones del grupo American Farm Bureau, el menú de Acción de Gracias para 10 personas, con camote, panecillos, una bandeja de verduras y un pastel con crema batida, costará 53,31 dólares este año, un 14% más que hace un año. Es un aumento inusual. Antes de este año, la estimación del costo anual había estado reduciéndose desde 2015.

Un estudio más reciente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) sobre los precios en las tiendas de comestibles muestra que una lista de productos tradicionales del Día de Acción de Gracias subió un 5,5%, después de que las tiendas empezaran a hacer más descuentos, de acuerdo con Newsweek.