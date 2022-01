Seguido de esto, declaró que no le molestaría convertirse en suegra, que incluso está lista para eso, sin embargo volvió a dejar en claro que por el momento su hija no tiene novio. Y con respecto a la fotografía de la hija de Mijares junto con Emilio Gatica, el chico del cual se ha dicho que es novio de su retoño, recalcó que son solo amigos.

La intérprete de “Dueña de tu amor”, aclaró hace poco tiempo todas estas especulaciones con respecto al supuesto romance de su hija. Según el portal Unicable, Lucero dijo durante una entrevista en donde fue cuestionada sobre este asunto: “No, no tiene novio, no, es su amigo”. declaró de manera contundente.

Cuenta con casi 10,000 seguidores en su Instagram oficial, y goza de subir fotos de él y de sus pasatiempos favoritos. Gatica se dedica a hacer Tiktoks, y no le va nada mal. Ahora que conocemos las declaraciones de la madre de Lucerito sabemos que solo tienen una amistad. Emiliano tiene muchas seguidores quienes le comentan cosas como: “Estás hermoso”, “Te adoro, tu contenido es genial”, “Es que wow”, “Lindo eres, chico”, entre muchos comentarios más.

Lucero reacciona al supuesto novio de su hija: Esta fue la foto que encendió las redes sociales

Dicha publicación que volvió locos a los fanáticos de Lucerito, fue publicada por la cuenta “Luceromijaresh” la cual es hecha por fans. Se le puede ver a la cantante sonriente a lado de un chico de cabello negro, en el cual se nota que están disfrutando de su compañía.

Los fans no tardaron en preguntarse ¿Quién es el supuesto novio?, a principios de diciembre, no se sabía mucho al respecto, sin embargo aunque Lucero ya haya desmentido este rumor, aun existen seguidores que no descartan la posibilidad de que tengan una relación.